Bit2Me lanza una solución en España que permite comprar fondos de inversión, acciones y ETFs

De izquierda a derecha, el cofundador y co-consejero delegado de Bit2Me, Andrei Manuel; y el cofundador y consejero delegado de Bit2Me, Leif Ferreira. - BIT2ME

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bit2Me lanzará Bit2Me Invest en España, una solución que permitirá a los usuarios comprar y gestionar fondos de inversión, acciones y ETFs, para lo que ha inscrito Bit2Me Stocks en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como agente vinculado a la agencia de valores InbestMe.

Bit2Me Invest estará disponible primero en España y se extenderá en los próximos meses en los países donde la firma está presente en Europa, como Portugal, Italia, Holanda, Francia y Alemania.

La solución estará disponible en una primera fase de lanzamiento para un grupo seleccionado de usuarios antes de abrirla al resto de los clientes de Bit2Me registrados en España.

En un primer momento, Bit2Me Invest contará con la disponibilidad de más de 500 fondos de inversión, 1.000 acciones y 1.000 ETFs, al que se sumarán de forma recurrente los activos de la compañía durante el 2026.

A través de esta nueva solución, el proveedor de servicios de criptomonedas ofrecerá acceso a sus clientes a más de 3.000 fondos de inversión, más de 5.000 acciones nacionales e internacionales y más de 4.000 ETFs.

Por su parte, la inscripción de Bit2Me Stocks supone abrir "grandes oportunidades" para la compañía por ser "la puerta de entrada a un mercado cuya capitalización es aproximadamente 40 veces mayor que la del mercado 'cripto'", según informó la firma en un comunicado.

"Unificar criptoactivos, acciones, ETFs y fondos de inversión en una sola plataforma regulada es el siguiente paso en nuestra conversión hacia una solución más completa de servicios financieros, ofreciendo un portfolio de productos 360º para gestionar activos de forma ágil, sencilla y segura", explicó el cofundador y consejero delegado de Bit2Me, Leif Ferreira.