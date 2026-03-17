Bitnovo incorpora la opción de comprar tarjetas regalo con criptomonedas en su aplicación

El 'marketplace' de Bitnovo. - BITNOVO

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Bitnovo, proveedor valenciano de servicios de criptomonedas no custodio, ha incorporado su 'marketplace' que ofrece la opción de comprar tarjetas regalo con criptomonedas en su 'wallet' para que sus usuarios puedan utilizar la plataforma en comercios como Renfe, Rituals o Carrefour a través de su aplicación.

La firma decidió integrar su 'marketplace' en la aplicación tras observar que el 95% de sus usuarios prefiere gestionar sus activos desde la aplicación, según informó en un comunicado.

Entre los comercios disponibles a través de estas tarjetas regalo se encuentran Iberia, Renfe y Flixbus en el ámbito turístico, Rituals y Pádel Nuestro en salud y cosmética, Moeve en combustibles, Smartbox y Cinesa en experiencias y ocio, y Toys R Us en regalos, entre otras.

La integración de la plataforma en su aplicación también ofrece la posibilidad de utilizar fondos de la 'wallet' o enviar el pago desde una billetera externa o un 'exchange'.

"Con este 'marketplace' queremos ofrecer a nuestros usuarios una forma sencilla y cómoda de utilizar sus criptomonedas. Pueden acceder a comercios de uso cotidiano y realizar gastos de su día a día con sus activos", ha comentado el director de activos digitales de Bitnovo, Javier Castro-Acuña.