Blackrock aflora una participación del 3% en Unicaja

Archivo - Unicaja mejora su calificación de sostenibilidad según Sustainable Fitch y EthiFinance. - UNICAJA - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La gestora Blackrock ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una participación del 3,002% en Unicaja, siendo la primera vez que desvela una posición en este valor.

En concreto, la firma ha desvelado que tiene una participación indirecta en acciones del 2,101%, equivalente a unos 54,04 millones de acciones. Al precio al que cerraron las acciones el jueves, esto equivale a un valor de 421,5 millones de euros.

Asimismo, ostenta otro 0,901% a través de instrumentos financieros. En concreto, Blackrock tiene un contrato por diferencias (CFD) que afecta a 23,17 millones de títulos. Esto equivale a unos 75,3 millones de euros.

Según el informe de gobierno corporativo de 2025 del banco, el primer accionista sigue siendo la Fundación Bancaria Unicaja, con un 31,22%. Por detrás se sitúa Santalucía, con un 10%; Tomás Olivo, con un 9,39%, e Indumenta Pueri, el 8,85%. La Fundación Bancaria Caja de Ahorros de Asturias mantiene un 6,89% en el capital.