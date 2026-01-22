BNP Paribas aspira a suprimir 1.200 empleos con la integración de Axa Investment Managers

Archivo - Logo de BNP Paribas en unas oficinas en Fráncfort (Alemania). - Boris Roessler/dpa - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El banco francés BNP Paribas pretende suprimir 1.200 empleos en todo el mundo como parte del proceso de integración de la unidad de gestión de activos de Axa Investment Managers que adquirió en 2024, según ha adelantado el diario económico 'Les Echos'.

Acorde a las fuentes conocedoras del asunto, la reorganización afectará, aproximadamente, al 20% de la plantilla y dará prioridad a la recolocación interna dentro del grupo. Unos 600 afectados están en Francia.

La cifra total tiene un carácter preliminar y está sujeta a cambios ante las negociaciones que deberán abrirse con los sindicatos y demás representantes de los trabajadores.

Se pretende realizar el ajuste mediante un plan de bajas voluntarias que dará el pistoletazo de salida a mediados de este año, seguidas de otras dos oleadas en 2027.