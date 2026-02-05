BNP Paribas ganó un 4,6% más en 2025 y eleva su meta de rentabilidad a medio plazo

Archivo - Banco BNP Paribas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 Feb.

El banco francés BNP Paribas obtuvo un beneficio neto atribuido de 12.225 millones de euros en 2025, lo que representa un incremento del 4,6% respecto del resultado contabilizado un año antes por la entidad, que ha confirmado sus objetivos para 2026 y ha incrementado su meta de rentabilidad para 2028.

La cifra de negocio de BNP Paribas en el último ejercicio alcanzó los 51.223 millones de euros, un 4,9% por encima de los ingresos anotados un año antes, mientras que la partida destinada a cubrir el riesgo de crédito sumó 3.350 millones, un 11,7% más, incluyendo 795 millones entre octubre y diciembre de 2025, un 9,5% menos.

En el cuarto trimestre, el beneficio neto atribuido del banco francés aumentó un 28%, hasta 2.972 millones de euros, mientras que la cifra de negocio alcanzó los 13.113 millones de euros, un 8% por encima de los ingresos correspondientes al mismo periodo del año anterior.

"El Grupo registró un cuarto trimestre récord con excelentes resultados operativos", destacó Jean-Laurent Bonnafé, consejero delegado de BNP Paribas, añadiendo que, sobre la base de los resultados de 2025 y en un entorno de tipos de interés estructuralmente favorable, el banco confirma sus objetivos para 2026 y eleva los de 2028.

De tal modo, la entidad confirma su objetivo de alcanzar un RoTE del 12% en 2026, así como un crecimiento anual compuesto superior al 7% en el beneficio neto para el periodo 2024-2026 y del 5% para los ingresos en el mismo intervalo de tiempo.

A medio plazo, para 2028 ha revisado al alza su objetivo de RoTE que pasa a ser superior al 13%, frente a la anterior meta del 13%, mientras que anticipa una ratio de eficiencia de costes inferior al 56% en vez del 58% proyectado anteriormente.

En este sentido, ha recordado el lanzamiento de un plan de transformación estructural para las funciones de soporte con el fin de amplificar los beneficios de las medidas de eficiencia operativa adoptadas desde 2022 y que el año pasado generaron 800 millones en ahorros de costes recurrentes, por encima de los 600 millones de euros previstos.

"Se espera que las medidas adicionales planificadas para 2026 generen otros 600 millones de euros, lo que elevaría el ahorro total de costes recurrentes para el periodo 2022-2026 a 3.500 millones de euros, por encima del equivalente a 2.900 millones de euros inicialmente proyectado", apunta la entidad.

Asimismo, gracias al sólido crecimiento de los ingresos y a una mejora significativa de la relación coste-beneficio, BNP Paribas se ha fijado un nuevo objetivo de beneficio neto atribuido y ahora prevé un crecimiento medio anual superior al 10% entre 2025 y 2028, acelerándose respecto del 7% entre 2024 y 2026.