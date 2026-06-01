La Bolsa española negoció 42.277 millones de euros en mayo, un 32,7% más

Archivo - Un panel del Ibex 35, en el Palacio de la Bolsa. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Bolsa española negoció 42.277 millones de euros en renta variable el pasado mes de mayo, lo que supone un 32,7% más que el volumen registrado el mismo mes del año anterior, según el balance mensual de los mercados operados por Bolsas y Mercados Españoles (BME) publicado este lunes.

No obstante, frente a abril, el volumen negociado cae un 3,8%, mientras que el acumulado de los cinco primeros meses del año suma ya 216.913 millones de euros, un 38,7% más.

En cuanto al número de negociaciones de renta variable, BME señala que alcanzó los 3,18 millones, lo que implica un aumento del 13,9% respecto al dato cosechado en mayo de 2025 y un descenso del 2,8% frente a abril. En el acumulado del año, las operaciones de renta variable subieron un 13,7% en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta los 16,78 millones.

Sobre la renta fija, la contratación en el mercado secundario se situó en 15.257 millones de euros en mayo, lo que supone un ascenso del 74,2% respecto al mismo mes de 2025 y del 18,7% por encima frente al cuarto mes del año. En el acumulado de los cinco primeros meses, la renta fija registró un aumento del 55,9%, hasta los 68.382 millones de euros.

En este caso, el número de operaciones fue de 1.901 transacciones en mayo, un 37,3% más que en el mismo mes del año anterior y un 27,4% más respecto a abril. Entre las cinco primeros meses, el número de operaciones alcanzó las 8.428, un 10,7% más que en el mismo periodo de 2025.

En el mercado primario, el volumen admitido en renta fija fue de 30.358 millones de euros, lo que representa una caída mensual del 3,3% y un retroceso interanual del 17,5%. En el cómputo de los primeros cinco meses acumula unos 188.497 millones de euros, un 2,2% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

De su lado, en el mercado de derivados, la negociación de los contratos de futuros sobre el Ibex 35 descendió un 28% frente a mayo del 2025, y en el caso del Mini Ibex 35, aumentó un 25,6%.

Asimismo, la contratación de opciones sobre el Ibex 35 descendió un 42% en tasa interanual, mientras que las opciones sobre acciones aumentaron un 21,7% en el mismo periodo de tiempo.