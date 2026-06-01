Yolanda Díaz exige un nuevo decreto "urgente" que prorrogue las rebajas fiscales a luz y gas y los alquileres

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante la presentación oficial como Confederación, en el Congreso de los Diputados, a 1 de junio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido este lunes que se apruebe un nuevo decreto ley que prorrogue los contratos de alquileres y también las rebajas fiscales a la luz y el gas otorgadas en el marco de la guerra de Irán y que han decaído con la entrada de junio.

Las rebajas fiscales en las facturas de la luz y el gas se incluyeron en un decreto ley impulsado como consecuencia de la inflación que provocó la guerra de Irán. Las medidas estaban en vigor desde el pasado marzo, pero desde este 1 de junio se ha desactivado gradualmente ese paquete por la moderación de los precios.

En este marco, Yolanda Díaz ha aprovechado su intervención en unas jornadas en el Congreso para aseverar que es necesario "de manera urgente" un nuevo decreto que prorrogue las medidas decaídas, como el IVA aplicable a la electricidad y al gas natural, briquetas, pellets y leña, que ha pasado este lunes del 10% al 21%.

"Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy", ha dicho Díaz. Pero no sólo quiere que se prorroguen esas propuestas, sino también los contratos de alquileres, medida esta última que aunque Díaz cataloga como "la emergencia nacional de España" ya fue rechazada en el Congreso.