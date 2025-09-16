Los bonistas de Abanca ofrecen 242 millones en participaciones preferentes para ser recompradas

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bonistas de Abanca con participaciones preferentes por valor de 242,2 millones de euros han aceptado acudir a la recompra abierta por la entidad la semana pasada, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De esta forma, de los 375 millones de euros que componían esta emisión, ahora quedarán en circulación 132,6 millones de euros. El precio a pagar por Abanca es del 101% del nominal, por lo que los accionistas recibirán un 1% adicional al importe que habían invertido.

También pagará un importe igual o cualquier remuneración devengada y no pagada hasta la fecha de liquidación, no incluida (que no se prevé que sea posterior al 19 de septiembre), a menos que se cancelen las remuneraciones correspondientes a ese periodo.

Este recompra está relacionada con una nueva emisión de 500 millones de euros que lanzó la semana pasada con un interés del 6,125% anual. Tanto las participaciones que va a recomprar como la emisión nueva califican como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1 o AT1, en la jerga).