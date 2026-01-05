Bonos de Venezuela suben un 25% y la deuda de la petrolera estatal escala un 28% tras la intervención de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, a su llegada a Nueva York tras su captura por parte de fuerzas militares estadounidenses. - Kyle Mazza-CNP / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bonos soberanos de Venezuela han registrado un repunte del 25%, mientras que la deuda de la petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), se anota una subida del 28% tras la intervención militar de Estados Unidos en el país y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Así, el bono Venezuela 2028 avanza un 25,98%, el Venezuela 2031 ganó un 25,78% y el Venezuela 2027, un 24,3% respecto al cierre previo, según los datos recopilados por 'Bloomberg'.

Por su parte, la deuda de PDVSA con vencimiento en 2037 sube un 28,20% en la jornada de este lunes.

Venezuela acumula unos 56.500 millones de dólares (48.226 millones de euros) en bonos soberanos y de PDVSA en 'default' desde 2017. Si a esta cifra se le añaden intereses acumulados y fallos judiciales, la cifra podría superar los 140.000 millones de dólares (119.505 millones de euros)