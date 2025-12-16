El brazo de capital riesgo del ICO dinamiza el 'Fond-ICO Global' para facilitar el acceso de gestoras

Archivo - El presidente del ICO, Manuel Illueca. - ICO - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Axis, brazo de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ha modificado el funcionamiento de 'Fond-ICO Global' con el objetivo de dinamizar el proceso de selección de fondos, mejorar la eficiencia y adaptarse con mayor agilidad a las condiciones del mercado.

A través de una nota de prensa, la entidad ha detallado que, una de las principales novedades aprobadas en el funcionamiento del vehículo, es el cambio a un sistema de inversión abierto y continuo que permita presentar solicitudes en cualquier momento del año.

Hasta ahora, según ha explicado la filial del ICO, la selección de fondos se ha hecho mediante 17 convocatorias periódicas con un plazo de solicitud cerrado, lo que aportaba menos flexibilidad a las gestoras y fondos.

El nuevo sistema busca adaptarse al período de maduración de cada uno de los fondos y que puedan contar con la participación del fondo como inversor en cualquier momento del año, siempre que cumplan las condiciones establecidas para las diferentes categorías.

En un plano más amplio, el primer fondo público de fondos de capital riesgo creado en España con el objetivo de impulsar la inversión privada en empresas españolas; actualmente, y tras varias ampliaciones, el vehículo está dotado con 4.500 millones de euros.

CATEGORÍAS DEL FONDO

Axis participará con un ticket máximo de 100 millones de euros en los fondos de la categoría 'Capital Crecimiento', sin superar el 30% del tamaño total del fondo, en tanto que el tamaño mínimo de los fondos que se presenten a esta categoría será de 200 millones de euros.

De su lado, el ticket máximo que invertirá en los fondos de esta tipología será de 50 millones de euros, sin superar el 40% del tamaño total del fondo, mientras que el tamaño mínimo de los fondos que opten a esta categoría será de 50 millones de euros.

En las dos categorías, las gestoras se comprometerán a invertir en España al menos el 50% de lo invertido en total por el fondo.

En definitiva, según han remachado, el nuevo procedimiento permitirá mayor flexibilidad en la gestión y una mejor adaptación a los procesos de 'fundraising' (captación de capitales) de las gestoras.