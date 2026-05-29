CaixaBank alcanza el 11,5% de ejecución de su programa de recompra de 500 millones

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 11,55% en la cuarta semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el conjunto de estas semanas ha empleado algo más de 57,7 millones de euros para hacerse con algo más de 5,23 millones de acciones propias. Solamente en la última semana, el banco ha recomprado 1,21 millones de acciones por un total de 14,04 millones de euros.

Este programa de recompra de acciones tiene una duración máxima de seis meses, aunque el banco puede finalizarlo antes si se alcanza el importe monetario máximo o si concurriera alguna circunstancia que así lo exigiera.

BNP Paribas está actuando como gestor del programa. La entidad no puede superar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se haga la compra. Las recompras se harán en el Mercado Continuo, en DXE Europa, en Turquoise Europe y en Aquis Exchange.