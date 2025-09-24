CaixaBank AM nombra presidente a Juan Gandarias y vicepresidenta a Belén Martín

BARCELONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -
El consejo de administración de CaixaBank AM, gestora de activos de CaixaBank, ha nombrado presidente a Juan Gandarias y vicepresidenta a Belén Martín, informa este miércoles en un comunicado.
Gandarias, que también preside CaixaBank Wealth Management Luxembourg, era hasta ahora el vicepresidente y sustituye en la presidencia a Pablo Forero, que se ha incorporado al consejo de administración de CaixaBank.
Martín, directora de CaixaBank Banca Privada y consejera de CaixaBank AM, ocupará la vicepresidencia que hasta ahora ocupaba Gandarias.
La directora general de CaixaBank AM, Ana Martín de Santa Olalla, seguirá encabezando la gestión ejecutiva.
EQUILIBRIO DE GÉNERO
El consejo se completa con Eugenio Solla, Laura Comas, Juan Carlos Genestal, Cristina Rembado, Isabel Castelo Branco y Rodrigo Díaz.
Estos nombramientos suponen un 50% de representación femenina y un 50% masculina en el consejo de administración.