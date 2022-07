CaixaBank crea una dirección de riesgo climático con Stefan Rodia García-Petit al frente

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank acaba de crear la nueva dirección de riesgo climático, un área integrada dentro de la dirección de sostenibilidad y que estará liderada por Stefan Rodia García-Petit, según ha anunciado en un comunicado.

El banco explica que este cambio en la estructura "refuerza" su apuesta por la sostenibilidad, uno de los pilares del nuevo plan estratégico para el periodo 2022-2024 presentado el pasado mes de mayo.

Esta nueva dirección se encargará de coordinar el despliegue de la gestión y análisis de los riesgos climáticos y medioambientales de acuerdo con el creciente marco regulatorio, las recomendaciones del Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) y las directrices sobre la presentación de informes no financieros de la Comisión Europea.

De esta manera, la nueva área se sitúa al mismo nivel que las otras cuatro direcciones ya existentes: Estrategia y Seguimiento de Sostenibilidad, dirigida por Severiano Solana; Riesgos de Sostenibilidad, liderada por Xavier Fortuny; Coordinación de Productos y Negocios Sostenibles, encabezada por Álvaro Colino, y Comunicación ESG, dirigida por Javier Tomé.

Actualmente, la dirección de sostenibilidad cuenta con 30 empleados.

En el marco del Plan Estratégico 2022-2024, CaixaBank tiene como objetivo movilizar 64.000 millones de euros en financiación sostenible, a través del impulso de varias iniciativas centradas en la oferta de productos, el asesoramiento ASG, la concienciación y la formación.