CaixaBank ejecuta el 54% de su programa de recompra de 500 millones

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MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha alcanzado una ejecución del 54,38% en la decimoséptima semana del programa de recompra de acciones propias que anunció en mayo por un importe de 500 millones de euros, según ha notificado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En el conjunto de estas semanas ha empleado casi 272 millones de euros para hacerse con 22,39 millones de acciones propias.

Solamente en la última semana, el banco ha recomprado 697.866 acciones por casi 9,2 millones de euros.

Este programa de recompra de acciones tiene una duración máxima de seis meses, aunque el banco puede finalizarlo antes si se alcanza el importe monetario máximo o si concurriera alguna circunstancia que así lo exigiera. BNP Paribas está actuando como gestor del programa.

La entidad no puede superar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones en el centro de negociación donde se haga la compra. Las recompras se harán en el Mercado Continuo, en DXE Europa, en Turquoise Europe y en Aquis Exchange.