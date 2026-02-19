CaixaBank propondrá la reelección de Tomás Muniesa como consejero en su Junta General

Archivo - El presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de CaixaBank ha acordado proponer a la Junta General del próximo 27 de marzo la reelección de su actual presidente, Tomás Muniesa, como consejero dominical para un periodo de cuatro años, ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este jueves.

Asimismo, propondrá el nombramiento de Ana María García como consejera independiente de la entidad durante cuatro años para cubrir la vacante de Amparo Moraleda, que ha presentado su renuncia al cargo de consejera al cumplirse 12 años desde su nombramiento.

Ha acordado también nombrar por cooptación a Pablo Arturo Forero como consejero independiente --hasta ahora era consejero otro externo--, acuerdo que deberá ratificar la Junta General, y la reelección de Eduardo Javier Sanchiz como consejero independiente.

Con estas propuestas, el consejo de administración mantendrá la misma estructura de 15 miembros, de los cuales 10, el 67%, son consejeros independientes, y el 40% serán mujeres.

Si se aprueban las propuestas, el consejo estaría formado también por el consejero delegado, Gonzalo Gortázar; los consejeros independientes Luis Álvarez, María Verónica Fisas, Rosa María García, Cristina Garmendia, Peter Löscher, Bernardo Sánchez y Koro Usarraga; los consejeros dominicales José María Méndez y Teresa Santero, y el consejero otro externo Fernando María Costa Duarte.