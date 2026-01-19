El candidato croata, Boris Vujcic, obtiene el beneplácito del Eurogrupo para ser vicepresidente del BCE

Archivo - Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort (Alemania). - Sebastian Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco Nacional de Croacia, Boris Vujcic, ha sido finalmente nominado por el Eurogrupo para suceder a Luis de Guindos en la vicepresidencia del BCE, según han informado fuentes conocedoras del asunto a 'Bloomberg'.

Así, el croata de 61 años se convertirá a finales de mayo en el lugarteniente de Christine Lagarde tras unirse al Consejo de Gobierno del instituto emisor, compuesto por seis miembros. Poco antes de esta noticia había trascendido que los candidatos lituano, Rimantas Sadzius, y estonio, Madis Müller, habían renunciado tras una primera ronda de votaciones.

De esta forma, pasaron a la siguiente fase Mário Centeno, exgobernador del Banco de Portugal; el gobernador del Banco de Letonia, Martins Kazaks; su homólogo en el Banco de Finlandia y excomisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn; así como el elegido, Vujcic.

El objetivo del Eurogrupo era cerrar este mismo lunes una posición común sobre el relevo de Guindos, si bien fuentes del órgano ya habían apuntado a que la falta de urgencia permitiría prolongar el proceso hasta febrero si no se alcanzaba una mayoría suficiente, ya que el puesto no se cubrirá hasta dentro de unos meses.

Tras haberse consensuado un nombre, corresponderá al Consejo de Asuntos Económicos (Ecofin) adoptar una recomendación dirigida a los líderes del Consejo Europeo, que será el encargado de realizar el nombramiento formal, previa consulta al Consejo de Gobierno del BCE y al Parlamento Europeo.

Para prosperar, el candidato deberá recabar el respaldo de una mayoría cualificada entre los países de la eurozona de, al menos, 16 Estados que representen al 65% de la población. El Eurogrupo no tiene competencias formales sobre la decisión y actúa como foro clave para facilitar un entendimiento.

El debate y la votación para nominar al nuevo vicepresidente figuraban como el último punto del orden del día de una cita que, según fuentes cercanas al mismo, iba a ser relativamente breve en su parte sustantiva para dejar margen al proceso de selección.

Según fuentes del Ministerio de Economía español, la contienda se inició con un "amplio elenco de aspirantes", aunque Madrid no se había decantado por ninguno.

Por su parte, el Parlamento Europeo sí expresó su preferencia por Kazaks y Centeno como perfiles idóneos para suceder a Guindos. Su posición, en todo caso, no es vinculante y no forma parte del procedimiento formal de designación.

PRESENCIA ESPAÑOLA

España no ha presentado candidatura dado que la vicepresidencia del BCE responde a un criterio de rotación entre países que hace improbable la repetición de nacionalidad. Así, la atención se desplaza ahora hacia los tres puestos del comité ejecutivo que quedarán vacantes en 2027, incluida la presidencia de la institución.

Sobre este escenario, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha referido al exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como un "excelente profesional" con una trayectoria "más que contrastada" después de haber sido preguntado por sus opciones de futuro en el BCE.

Hernández de Cos, actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), figura, además, como el candidato preferido para liderar el instituto emisor por el 26% de los economistas consultados en un sondeo publicado por 'Financial Times'.

Aunque la salida de Guindos del BCE y la reciente dimisión de José Manuel Campa como presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) reducirán previsiblemente la presencia española en puestos de máxima responsabilidad en instituciones económicas internacionales, España mantiene todavía perfiles destacados en organismos clave.

Entre ellos figuran la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; el secretario general de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco), Rodrigo Buenaventura; el presidente del Instituto de Estabilidad Financiera, Fernando Restoy; y el vicepresidente de la Junta Única de Resolución (JUR), Miguel Carcaño Sáenz de Cenzano.