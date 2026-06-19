CCOO convoca una nueva huelga en BBVA Technology para el 22 de junio por la congelación salarial

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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha convocado una nueva huelga (paro de 24 horas) en BBVA Technology para el próximo lunes 22 de junio, con concentraciones durante la mañana en las ciudades de Madrid, Bilbao y Barcelona, en protesta de "las congelaciones salariales que cada año se aplican a la plantilla y que en 2026 se han traducido en una congelación para casi el 90% de la misma", tal y como ha precisado la organización en un comunicado.

La agrupación ya había llevado a cabo un paro los pasados 19 y 20 de marzo, coincidiendo con la presentación de resultados de 2025 del Grupo BBVA.

Entonces, más de 700 personas se concentraron en las calles de las tres ciudades sedes de la filial, y más de 1.300 personas se sumaron a los dos días de paro, según cifras de CCOO.

Tras la huelga, el sindicato reconoce que BBVA Technology tuvo un acercamiento informal con los representantes de las personas trabajadoras pidiendo "paz social" pero, alegando un futuro incierto para el sector, ya que, tal y como acreditan, "no se comprometió a crear una mesa de negociación para estudiar reivindicaciones y buscar soluciones sostenibles".

En este sentido, CCOO considera que, aunque los contextos socioeconómicos siempre son inciertos, el grupo y la propia empresa han mostrado solvencia para enfrentarlos y que, bajo futuros inciertos, ningún pasado sirve para premiar la labor inestimable de su plantilla, mientras se invierte en Inteligencia Artificial "sin certeza de si el camino es seguro o una burbuja tecnológica".

Así, el sindicato denuncia que cada contrato de IA externaliza un trozo de la operativa, dejando de cuidar a la propia plantilla y exponiendo la independencia de la compañía.

Además, concluyen que BBVA Technology no quiere sentarse a negociar, pero cierra contratos de IA que arriesgan la operativa futura cuando deban renegociarse, o si el contexto internacional da un giro.