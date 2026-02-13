La CEO de Citigroup cobrará 35,4 millones, un 21,7% más

Archivo - La consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, durante su audiencia con el Rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela, a 28 de junio de 2023, en Madrid (España). La visita se ha realizado con motivo de la visita a España de Jane Fraser. Citig - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jane Fraser, consejera delegada de Citigroup, percibirá una remuneración de 42 millones de dólares (35,4 millones de euros), lo que supone una subida del 21,7% respecto de su retribución de 34,5 millones de dólares (29 millones de euros) del año anterior, después de que el Comité de Compensación del consejo de administración de la entidad haya aprobado la concesión de incentivos por el desempeño en el ejercicio 2025.

De este modo, si bien la ejecutiva mantiene una salario base de 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros), recibirá un paquete de distintas bonificaciones por importe agregado de 40,5 millones de dólares (34,1 millones de euros), un 22,7% más que el ejercicio anterior.

La remuneración variable de la CEO de Citigroup incluye el pago de una bonificación en metálico de 6,075 millones de dólares (5,1 millones de euros), así como 14,17 millones de dólares (12 millones de euros) en acciones diferidas y 20,25 millones de dólares (17 millones de euros) en Unidades de Acciones por Rendimiento, que se otorgan según el valor contable tangible por acción ponderado a lo largo de varios años.

El Comité de Compensación de Citi destacó que la aprobación de estos emolumentos refleja el trabajo de Jane Fraser "para fortalecer significativamente el desempeño de Citi a lo largo de 2025", su visión estratégica y su liderazgo en la ejecución de la misma, y la continua ejecución de las "decisiones audaces" que ha tomado para posicionar a la empresa para un mayor crecimiento.

En este sentido, subrayó que, bajo el liderazgo de Fraser en 2025, "cada uno de los cinco negocios de Citi generó un apalancamiento operativo positivo e ingresos récord" y el rendimiento del precio de las acciones de la empresa "lideró a todos los competidores del sector", mientras que Citi ha avanzado en su transformación, con más del 80% de los programas en el objetivo o cerca.

Los 42 millones de dólares correspondientes al ejercicio 2025 acercan a Jane Fraser a los consejeros delegados del sector mejor pagados en Wall Street, apenas por detrás de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase, con una retribución de 43 millones de dólares (36,2 millones de euros); los 45 millones de dólares (37,9 millones de euros) de Edward Pick como consejero delegado de Morgan Stanley o los 47 millones de dólares (39,6 millones de euros) de David Solomon, CEO de Goldman Sachs.