El CEO de JPMorgan da por resuelta "esta parte de la crisis" tras la compra de First Republic Bank

Archivo - Un signo de JPMorgan Chase & Co bank en su sede en Nueva York, 15 de marzo, 2013. - LUCAS JACKSON - Archivo

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, ha expresado su confianza en que puede considerarse prácticamente resuelta la fase de la crisis que ha golpeado desde el pasado mes de marzo al sistema bancario estadounidense y que se ha caracterizado por la pérdida masiva de depósitos por parte de entidades regionales, después de que el mayor banco del país por activos haya adquirido First Republic Bank.

"Esta parte de la crisis ha terminado", ha asegurado el banquero estadounidense, el único superviviente de la gran crisis financiera entre los máximos ejecutivos de los grandes bancos del país, durante una conferencia con analistas.

En este sentido, el consejero delegado de JPMorgan Chase ha subrayado que el sistema bancario estadounidense "es muy estable" y ha recordado que los bancos regionales que han presentado sus cuentas "en realidad obtuvieron buenos resultados", con salidas muy modestas de depósitos.

"No estaban teniendo corridas bancarias, que estaban realmente limitadas a las personas que tenían depósitos no asegurados demasiado grandes y dinero que puede moverse muy rápido y cosas por el estilo", ha explicado Dimon.

"Así que sí, creo que eso se acabó. Y, obviamente, siempre hay problemas futuros, pero creo que eso se acabó en su mayor parte", ha apostillado.

Este lunes, los reguladores de Estados Unidos anunciaron que JPMorgan había comprado los activos de First Republic Bank tras su intervención y cierre "para proteger a los depositantes", tras convertirse en la tercera entidad en quebrar en apenas dos meses en el país norteamericano.

"First Republic Bank, de San Francisco, California, ha sido cerrado por el Departamento de Protección Financiera e Innovación de California, que ha nombrado a la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) como administrador judicial", según un comunicado publicado por la propia FDIC, que agrega que "para proteger a los depositantes" ha procedido a la venta de activos a JPMorgan Chase.

De tal modo, JPMorgan "asumirá todos los depósitos" y "la práctica totalidad de los activos de First Republic Bank", tras presentar una oferta para hacerse con todos los depósitos de First Republic. "Como parte de la transacción, las 84 oficinas de First Republic en ocho estados reabrirán como sucursales de JPMorgan Chase", ha especificado.

La FDIC explicó que "todos los depositantes de First Republic se convertirán en depositantes de JPMorgan Chase y tendrán pleno acceso a todos sus depósitos", al tiempo que hizo hincapié en que "los depósitos seguirán asegurados por la FDIC y los clientes no tienen que cambiar su relación bancaria para retener la cobertura del seguro de depósito hasta los límites aplicables".

A fecha del 13 de abril, First Republic tenía unos 229.100 millones de dólares (cerca de 208.325 millones de euros) en bienes totales y 103.900 millones de dólares (unos 94.481 millones de euros) en depósitos.

First Republic Bank, con sede en San Francisco, fue una de las entidades señaladas durante la crisis abierta por el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank. Las acciones de First Republic pasaron de cotizar a 122,50 dólares el pasado 1 de marzo a apenas 3 dólares el pasado viernes, cuando se daba ya por segura la intervención de la FDIC.

Poco después del hundimiento de SVB y Signature en marzo los principales bancos estadounidenses acordaron un préstamo de 30.000 millones de dólares para First Republic a petición de la secretaría del Tesoro, Janet Yellen.

La entidad comenzó a funcionar en 1985 con una sola oficina en San Francisco y es conocida por acoger a clientes adinerados de los estados costeros. En este momento tiene 82 sucursales, según su web, la mayoría en barrios ricos.