El CEO de Santander UK dimite y el banco coloca en el consejo de la filial británica a su director de Riesgos

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Santander UK, Mike Regnier, ha decidido dejar su cargo con efectos desde el primer trimestre de 2026, al tiempo que el grupo ha modificado el consejo de administración de la filial británica con un nuevo nombramiento.

Regnier se unió a Santander UK, la filial británica de Banco Santander en Reino Unido, en marzo de 2022. Santander ha destacado su supervisión de transformación del negocio que ha culminado con la adquisición de TSB a Banco Sabadell. El banco ha iniciado un proceso para encontrar reemplazo para el ejecutivo.

"Es mi intención dejar el cargo de consejero delegado de Santander UK en el primer trimestre de 2026, después de lo que serán cuatro años de gran éxito estratégico para el negocio", ha indicado Regnier en un comunicado.

El ejecutivo ha explicado que ya era su intención desligarse del banco tras cuatro o cinco años porque tiene "otros intereses". Dado que la integración con Sabadell tomará más tiempo que eso, ha decidido dejar el banco para que otro ejecutivo asuma la integración.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha destacado que Regnier ha realizado un "trabajo excelente" en estos cuatro años y que su decisión permite una "transición ordenada" y un "liderazgo estable" para el banco.

En paralelo con esta decisión, el banco ha acometido un cambio en su consejo de administración para la filial británica. Desde el 1 de octubre, se ha nominado como consejero no ejecutivo a Mahesh Aditya, el director de Riesgos del grupo. Reemplaza en el cargo a Dirk Marzluf, que abandonó el consejo el pasado 30 de septiembre.

"Estoy encantando de dar la bienvenida a Mahesh al consejo de Santander UK. Mahesh aportará amplia experiencia al consejo, incluyendo un profundo conocimiento de gestión de riesgos en un periodo de importante transformación estratégica", ha dicho el presidente de Santander UK, Tom Scholar.