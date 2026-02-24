China mantiene los tipos de referencia por noveno mes consecutivo

Archivo - FILED - 12 December 2023, China, Beijing: Several bills, each with a value of 100 Chinese yuan, lie on a table. Photo: Johannes Neudecker/dpa - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Banco Popular de China (BPC) ha decidido este martes mantener sin cambios los tipos de interés de sus facilidades de préstamo con vencimiento a uno y cinco años, considerados respectivamente de referencia para los créditos al consumo y las hipotecas, cuyo último recorte tuvo lugar en mayo de 2025.

De este modo, la institución monetaria china ha anunciado que la tasa aplicada a los préstamos con vencimiento a un año seguirá siendo del 3%, mientras que la correspondiente a los préstamos a cinco años será del 3,50%.

El tipo de interés a un año influye en la mayoría de los préstamos nuevos y pendientes, mientras que el tipo de referencia a 5 años afecta a las hipotecas.

La última bajada de los tipos preferenciales tuvo lugar en mayo de 2025, cuando el Banco Popular de China recortó en 10 puntos básicos la tasa aplicada a los préstamos a un año, que pasó a ser del 3% en vez del 3,10%, mientras que la de los préstamos a cinco años se situó en el actual 3,50%, en vez del 3,60%.

El pasado mes de enero, el banquero central chino, Pan Gongsheng, expresó la disposición de la entidad de seguir implementando una política monetaria moderadamente expansiva en 2026 a través de recortes de los tipos de interés y ajustes del coeficiente de reservas obligatorias (RRR por su sigla en inglés) para garantizar la liquidez suficiente.

"Aún hay margen para nuevos recortes del RRR y de las tasas de interés este año", comentaba en declaraciones a la agencia Xinhua.

De este modo, la política monetaria de la institución se centrará en promover un crecimiento económico estable y una recuperación razonable de los precios, con el fin de crear un entorno monetario y financiero favorable para el desarrollo de alta calidad y la estabilidad operativa de los mercados financieros.