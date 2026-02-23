Citigroup estudia vender una participación del 24% de Banamex a Blackstone y Televisa

Archivo - Logo de Banamex. - BANAMEX - Archivo

Citigroup estudia vender una participación del 24% del cuarto mayor grupo financiero de México, Banamex, a más de una docena de inversores, entre los que destaca Blackstone y codirectores de Televisa, después de vender un 25% de la entidad al empresario Fernando Chico Pardo.

En concreto, la entidad bancaria está negociando la venta de participaciones inferiores al 5% cada una a un grupo de compañías y 'family offices', entre los que también se incluyen General Atlantic, el brasileño Banco BTG Pactual y Afore Sura, el fondo de pensiones mexicano de la colombiana Sura Asset Management, según fuentes cercanas a la operación citadas por 'Bloomberg'.

El conglomerado Grupo México lanzó una oferta en septiembre para comprar el 100% de Banamex, pero Citigroup decidió rechazarla para seguir adelante con la venta del 25% de la entidad a Chico Pardo, una operación que le permitiría completar su desinversión del grupo financiero "de manera responsable".