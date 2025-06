La CNMC afirma que no ha habido injerencias en el análisis de la OPA de BBVA y Sabadell

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha defendido que no ha habido injerencias en el análisis de la OPA de BBVA al Sabadell que ha realizado su organismo: "No me consta que haya habido presiones", ha indicado tras una pregunta relacionada con el consejero presente en Competencia y que fue propuesto por Junts, Pere Soler.

En su intervención en el XLII seminario de economía organizado por la APIE y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), Fernández ha agradecido el trabajo de sus consejeros y ha dejado claro que Soler se ha comportado "como todos los demás consejeros" en la valoración de la operación y su impacto sobre competencia.

"Siendo una operación compleja en la que ha habido muchísima interacción con partes y con terceros, hemos mantenido un debate permanente que yo creo que nos ha llevado a una solución con la que estamos todos cómodos y eso es lo que demuestra también la propia autorización" que la CNMC trasladó el pasado 30 de abril a la OPA de BBVA y Sabadell.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda, en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, suavizar, mantener o endurecer las condiciones a la OPA, Fernández ha señalado que la normativa "ayuda poco". "La ley establece simplemente que el Gobierno, por razones distintas de competencia, podrá eliminar condiciones, mantener condiciones, pero no nos dice si a más, a menos. No dice nada", ha expuesto.

Sin embargo, cree que lo "realmente relevante" en el análisis del Ejecutivo es que el interés general "es el que tiene que justificar la actuación del Gobierno, porque precisamente eso es lo que justifica la propia existencia de la fase 3", ha proseguido.

Fernández ha señalado así que los dos criterios que guían al Gobierno son que sus decisiones se basen en razones distintas de la competencia y que se basen en el interés general. "Si cumplen ambas dos, creo que estamos cumpliendo con el espíritu de la ley", ha agregado.

"Es verdad que podríamos pensar que la ley está prevista para que algo que nosotros hemos prohibido por razones de competencia sea autorizado por razones, por ejemplo, de defensa nacional", ha proseguido.

Ha puesto el caso de dos compañías que son las únicas que elaboran un producto y que deciden fusionarse. Desde una perspectiva de competencia se crea un monopolio y, por tanto, "no se puede aprobar".

"Ahora imaginemos que estamos en una situación de guerra, por ejemplo Ucrania, en la que esas dos son las dos únicas que están produciendo determinados componentes necesarios. El gobierno puede decidir autorizar esa operación en base a interés general. Ese es un caso que sería de libro. Pero lo cierto es que la ley no establece que sea ni para autorizar algo prohibido, ni para nada", ha sostenido.

SABADELL, GRAN COMPETIDOR EN ESPAÑA

También ha explicado que la labor de control de concentraciones que realiza la CNMC no es un instrumento de regulación de mercados ni tampoco permite ir más allá de lo que es "simplemente verificar que hay o no problemas de competencia". Así, el trabajo de Competencia consiste en verificar si la operación proyectada, una vez que se lleve a cabo, no va a provocar distorsiones de mercado a la competencia que no sean solucionables.

Así, ha señalado que la jurisprudencia española establece un criterio "muy restrictivo" para la prohibición de una operación como último recurso cuando no se haya podido encontrar una solución menos restrictiva que la prohibición.

Por último, ha realizado una aclaración sobre la cuestión que aparece en su informe sobre la OPA de BBVA y Sabadell, en el que este último es señalado como operador "no indispensable o insustituible". En concreto, ha matizado que se trata de un tecnicismo que se incluye en la normativa europea de competencia y que consiste en verificar si en un mercado el operador que va a ser adquirido juega un papel de operador indispensable o no para aprobar la operación de competencia.

"Puede haber un operador que, aunque no sea un gran operador en términos de tamaño, genere gran competencia en el mercado porque, por ejemplo, es el que siempre baja los precios en primer lugar o porque es el que siempre va un paso adelante para un nuevo producto", ha explicado.

"Hay una parte de nuestro análisis que habla de que el Sabadell no es un competidor indispensable, no porque no sea un gran competidor, que lo es, sino porque no cumple con los parámetros de las líneas directrices para considerarse en términos técnicos ese operador indispensable", ha trasladado Fernández.