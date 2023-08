La CNMV advierte de entidades no registradas que operan en Reino Unido, Italia y Alemania

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles de entidades que operan en Reino Unido, Italia y Alemania sin estar registradas, según informó el supervisor del mercado.

Se trata de las británicas Enduring Forex Investment, Active Forex Trade, CryptosLite, Market by Crypto Trade, Elite Crypto Exchange y SA CapitalFX; además de las italianas JFD Market, Orionda Financials LTD/TradeCare365 Markets LTD y Virtu Financial Ireland.

Asimismo, han figurado en la lista las alemanas Velocitas Trading OÜ, Deutsche Edelfish DEG, GMBH & CO. II KG, Hydro Invest, Paraguay Fresh, Mudapar y Ecological Technologies LTD / Enterprise Investment Swift Invest Solutions.

La CNMV advierte de estas entidades no registradas tras haber recibido las correspondientes advertencias de los supervisores internacionales de estos países; además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.