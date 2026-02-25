La CNMV "cambia de tono" y ahora quiere contar con la ayuda de los 'finfluencers' para llegar a más público

Archivo - El presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, interviene durante la presentación del plan de actividades para 2025, en la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha reconocido que se ha producido un "cambio de tono" con respecto a los 'influencers' que realizan recomendaciones de inversión -'finfluencers'- y que ahora quiere contar con su ayuda para acercar la educación financiera a segmentos a los que a la CNMV le cuesta llegar.

Durante la presentación del plan de actividad de 2026 de la CNMV, San Basilio ha avanzado que se publicará próximamente un informe con información recabada en 2025 sobre la actividad de estos 'finfluencers'. Este análisis va a poner sobre la mesa ciertas conductas que "no se ajustan" al marco regulatorio y las actividades que la CNMV va a desarrollar para que se eviten.

Sin embargo, ha reconocido que se trata de una figura útil para llegar a determinado público objetivo al que la CNMV le cuesta llegar, admitiendo que el trabajo que han realizado junto a ellos en 2025 les ha cambiado la percepción.

"Durante este año ha habido una comunicación con los 'finfluencers' muy positiva y, en el marco de la educación financiera, estamos viendo que es gente que puede ayudarnos a llegar más lejos. Creo que hay que evitar un tratamiento demasiado blanco o negro y quedarnos con los matices, en perseguir lo que es perseguible, pero también colaborar en aquellos ámbitos en los que podamos tener intereses comunes", ha comentado al respecto.

En cuanto a su plan de actividad, San Basilio ha comentado que el organismo que preside seguirá incidiendo en la protección al inversor. En concreto, la CNMV quiere proteger al ahorrador frente a las nuevas formas de comercialización y los nuevos productos de inversión y trasladar sus mensajes a los inversores minoristas, especialmente, los más jóvenes.

Así, el supervisor tiene previsto publicar este 2026 una guía sobre el fraude 'online' y el uso de la inteligencia artificial (IA) y sobre el criptofraude; llevar a cabo una encuesta sobre fraude financiero en el ámbito de la inversión; impulsar la monitorización sobre la actividad con productos o servicios de inversión en redes sociales; y reforzar la supervisión de las entidades de capital riesgo.

San Basilio también ha anunciado que se definirá un nuevo Plan de Educación Financiera, con los objetivos para 2026-2029, y que se van a impulsar los grupos de trabajo para el seguimiento de las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Además, se atenderá la integración de la actividad de 'clearing' del grupo SIX en España.

NUEVO CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Otras actividades que tiene previsto la CNMV en 2026 es la elaboración de una propuesta de un nuevo Código de gobierno de las sociedades cotizadas para someterlo a consulta pública y el desarrollo del plan de simplificación de actuaciones supervisoras que se presentó a finales de 2025.

En el área de las personas o empleados, la CNMV encaminará su actuación a impulsar medidas para atraer y retener el talento, desarrollar un programa de liderazgo femenino interno y un nuevo sistema de evaluación del desempeño.

Con el foco en la innovación tecnológica, avanzará en el plan de transformación digital (denominado Helix), en su política de gobierno del dato y en la incorporación de herramientas de inteligencia artificial (IA) en toda la actividad.

Por último, San Basilio ha indicado otras iniciativas encaminadas a lograr una mayor apertura de la institución a la sociedad y a la rendición de cuentas, como la revisión de los indicadores de rendimiento y actividad, la organización de unas jornadas de CNMV Abierta, que tendrá debate con empresas cotizadas y entidades, o el aumento de la presencia e influencia internacional de la CNMV.

FISCALIDAD DE LA CUENTA DE INVERSIÓN

Preguntado por el proyecto que está promoviendo el Ministerio de Economía de crear una cuenta de ahorro e inversión individual, al calor del impulso de la Comisión Europea y de las iniciativas de países del entorno, San Basilio ha señalado que la recomendación de la CNMV es que se limiten las condiciones en cuanto a los máximos y mínimos de inversión o la permanencia para que su impacto sea "sistémico".

Además, cree que se debe ser "ambicioso" con los incentivos fiscales y que sean "modelos muy sencillos", pero ha reconocido ser consciente de las limitaciones que van a tener los Estados europeos para adoptar fiscalidades "especialmente favorables".

"Seguimos la línea que en su momento impulsó la Comisión en cuanto a recomendaciones, pensando que es importante que tenga un tratamiento fiscal que permita generar un interés y una acción de los inversores", ha señalado.