La CNMV insta a los 'finfluencers' a no difundir información "falsa o engañosa" de cripto en redes sociales

Archivo - Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha recordado a los 'influencers' financieros ('finfluencers') que deben ser "prudentes" al hablar de criptoactivos en redes sociales.

"No debes utilizar las redes sociales para difundir información falsa o engañosa sobre criptomonedas. Puedes ser objeto de un expediente sancionador por abuso de mercado", apunta en la guía recién publicada 'Finfluencers: cómo actuar con responsabilidad' con el objetivo de ayudar a las personas que hablan sobre inversión y mercados financieros a entender los requisitos normativos para las distintas actuaciones que lleven a cabo.

En ella, la CNMV también ha advertido que los 'finfluencers' no pueden hacer asesoramiento personalizado sin autorización y que deben entender los productos o servicios financieros que promocionan.

Así, recomienda destacar los riesgos de los productos o servicios financieros y no solo las expectativas de beneficios: "No aumentes la presión, ni crees urgencia diciendo cosas como 'gana dinero rápido'".

El supervisor recuerda que, si una persona desea prestar el servicio de asesoramiento personalización en materia de inversión, necesitará una autorización concedida por su autoridad nacional competente --por la CNMV en el caso español--.

Todas las comunicaciones publicadas en redes sociales "pueden conllevar riesgos relacionados con el abuso de mercado", afirma la CNMV, si transmiten "señales falsas o engañosas en cuando a la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero" o si fijan el precio "en un nivel anormal o artificial", incluyendo la difusión de rumores.

"No indicar los conflictos de intereses relativos a los instrumentos financieros a los que se refiere una recomendación de inversión podría considerarse como un indicador de transmisión de señales falsas o engañosas o fijación del precio en un nivel artificial con el fin de obtener un beneficio del impacto de la comunicación el precio de tales instrumentos", asegura la CNMV.

La autoridad bursátil recuerda que dentro de los requisitos generales de obligado cumplimiento para elaborar recomendaciones de inversión de incluyen identificar a las personas, incorporar la fecha y hora de la recomendación, garantizar la presentación objetiva de las firmas y las fuentes de información, y comunicar cualquier interés o conflicto de interés de una manera clara y visible.

Además, y de manera adicional para profesionales y expertos, señala la necesidad de incluir si la recomendación ha sido modificada después de haber sido comunicado al emisor al que se refiere, la duración de la inversión, un resumen de cualquier base de valoración o metodología y una referencia prevista de las actualizaciones.

Asimismo, los profesionales y expertos que emitan recomendaciones deberán avisar si poseen una posición larga o corta neta que sobrepase el 5% del capital social total emitido al que se refiere la recomendación.