La CNMV modifica la regulación de la operativa de valores por parte de sus trabajadores para incluir cripto

Archivo - Exterior de la sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha modificado la regulación de la operativa de valores por parte de las personas que trabajan en el supervisor para incluir la operativa con criptoactivos.

Es una de las novedades normativas y organizativas incluidas en el Reglamento de Régimen Interior tras la actualización del texto, donde también se han ajustado las funciones de las direcciones generales conforme a nuevos reglamentos, como MiCA, Régimen Piloto de DLT y DORA, relacionados con criptoactivos, instrumentos financieros representados mediante tecnologías de registro distribuido y resiliencia operativa digital.

Por otra parte, la CNMV ha modificado la denominación del Departamento de Sistemas de Información, que a partir de ahora operará bajo el nombre de Departamento de Tecnología e Innovación Digital.

En este punto, el supervisor ha reforzado sus funciones en el desarrollo de capacidades digitales, incluyendo inteligencia artificial y tecnologías emergentes, además de aplicar ajustes menores para mejorar la eficiencia organizativa.

Asimismo, el Departamento de Estudios y Estadísticas cambia su nombre por Departamento de Análisis, Estabilidad Financiera y Datos, e incorporan sus funciones la definición y gestión de la política de gobierno del dato.