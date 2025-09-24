La CNMV nombra a María Dorronsoro como directora general adjunta del Servicio Jurídico

Archivo - Edificio sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha nombrado este miércoles a María Dorronsoro Alberdi como directora general adjunta del Servicio Jurídico y vicesecretaria del Consejo.

El supervisor bursátil ha detallado a través de una nota de prensa que Dorronsoro es abogada del Estado y que hasta ahora ha ejercido como jefe del área de Coordinación de asuntos contencioso-administrativos de la Subdirección General de Coordinación y Apoyo a los Servicios Contenciosos de la Dirección General de lo Contencioso.

Dorronsoro se ha encargado de la coordinación de los "asuntos más relevantes" defendidos por la Abogacía del Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa en todo el territorio nacional y en todas las ramas del derecho administrativo.

También ha sido vocal del Consejo Rector del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado y coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Además, ha sido abogada del Estado jefe en la Comunidad Autónoma de Madrid y ha dirigido, coordinado y organizado dicha unidad, que asume todos los procedimientos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid o ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Este anuncio se ha producido apenas un mes después de que el organismo nombrase a Juan Rodríguez de la Rúa Puig como nuevo director general del servicio jurídico y secretario del consejo para sustituir en el cargo a Patricia Muñoz González-Úbeda, que ocupó esta responsabilidad desde mayo de 2021.