El PP adelanta su voto en contra de los decretos del escudo social y las ayudas al transporte

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 11 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su partido votará este martes en el Congreso en contra del decreto ómnibus del 'escudo social' que incluye la subida de las pensiones y la prórroga de la prohibición de desahucios a personas vulnerables, y también del relativo a la prórroga a las ayudas del transporte público.

La Cámara Baja decidirá este martes la convalidación o derogación de los decretos leyes que incluyen, por un lado, la prórroga de las ayudas al transporte público, y por otro las medidas de 'escudo social', donde se incluye, entre otros puntos, la revalorización de las pensiones para 2026 y la prohibición de cortes de agua, luz y gas para gente vulnerable.

El voto en contra del PP a los decretos complica mucho su convalidación en la Cámara Baja habida cuenta que Vox habitualmente vota en contra y que Junts ya rompió en noviembre con el Gobierno y acaba de confirmar su rechazo a decretos ómnibus que mezclan temas de distinto tenor. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta suficiente para tumbar los textos, tal como ya hicieron hace un año con otro decreto ómnibus.