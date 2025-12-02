Cofides respalda con un millón de euros la expansión de Procare Health en Italia

Marcos Martínez, analista de Inversiones de COFIDES; José Luis Ocasar, director del área de Participaciones en Capital de COFIDES; Yann Gaslain, CEO de Procare Health; y Ana Cebrián, directora del área de Operaciones de Deuda de COFIDES. - COFIDES

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cofides ha anunciado este martes que respaldará con un millón de euros la expansión del laboratorio farmacéutico Procare Health en el mercado italiano.

La entidad ha detallado a través de una nota de prensa que esta acción la llevará a cabo mediante dos préstamos de 394.000 y 655.000 euros, respectivamente, con cargo al Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme).

Asimismo, esta financiación proporcionará la puesta en marcha de una filial propia y la adquisición de 'stock' de seguridad permanente, una vez que esta se encuentre plenamente operativa.

Según han apostillado, la firma catalana, dedicada al desarrollo y comercialización de productos de origen natural enfocados al bienestar y la salud de la mujer, aborda de esta forma un "nuevo paso estratégico" en su proceso de expansión internacional tras varios años de presencia en Italia a través de un distribuidor.

"Esta financiación contribuye a reforzar la exitosa colaboración que Cofides inició con Procare en 2019, cuando apoyamos a la compañía en su introducción en Francia, en su primera fase de internacionalización", ha circunscrito el director corporativo del departamento de inversiones del organismo semipúblico, Miguel Ángel Ladero.

Por su parte, el consejero delegado de Procare Health, Yann Gaslain, ha incidido en que esta inversión les permitirá apoyar sus proyectos de investigación clínica en Italia, con el objetivo de "seguir aportando evidencia científica sólida sobre la eficacia de Papilocare en la lucha contra el virus del papiloma humano".