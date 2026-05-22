El Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank se reúne con el CEO de BPI en Lisboa

El Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank con el ceo de BPI en Lisboa - CAIXABANK

BARCELONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Comité Consultivo de accionistas de CaixaBank han mantenido un encuentro en Lisboa con el consejero delegado de BPI, João Pedro Oliveira e Costa, y con miembros de la Comisión Ejecutiva de la entidad, con el objetivo de conocer la evolución del negocio del banco portugués.

Esta visita supone el segundo desplazamiento del órgano consultivo a Portugal y ha contado también con la presencia de la directora de Relación con Accionistas de CaixaBank, Meritxell Soler, informa la entidad bancaria en un comunicado este viernes.

Oliveira e Costa ha explicado a los miembros del Comité Consultivo de accionistas "la solidez del modelo de BPI, la buena posición de capital y liquidez y la positiva evolución del negocio", fortalezas que le permiten seguir apoyando las necesidades financieras de sus clientes, y ha reafirmado el compromiso del banco con las personas, la sociedad y el medioambiente.

A lo largo de dos jornadas y en reuniones con directivos de BPI, los miembros del Comité Consultivo han recibido información detallada sobre los "principales hitos del negocio" y sobre los últimos proyectos puestos en marcha por la entidad portuguesa, filial 100% de CaixaBank.

"SERVICIO CERCANO"

Además, han visitado la oficina 'all in one' de BPI, situada en el emblemático edificio Monumental de la Praça Duque de Saldanha, "que combina un servicio cercano y personalizado con la agilidad y comodidad que ofrecen las tecnologías más innovadoras".

BPI es la cuarta mayor entidad financiera que opera en Portugal en términos de volumen de negocio (77.400 millones de euros según los datos reportados por BPI hasta marzo de 2026), y cuenta con 1,83 millones de clientes, 4.500 empleados, 306 oficinas y 1.234 cajeros; la aportación de BPI por su actividad en Portugal a los resultados de CaixaBank en 2025 ascendió a 473 millones de euros.