El Congreso tumba la ley del PSOE para habilitar a la CNMC como coordinador de servicios digitales

Diputados en las bancadas del Congreso - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso, con los votos del PP , Vox y Junts, han tumbado este martes la proposición de ley del PSOE para la habilitación legal de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como coordinador de servicios digitales en España, como exige el Reglamento Europeo de servicios digitales, conocido como DSA (Digital Services Act, por sus siglas en inglés). Los 'populares' exigen que primero se renueve el órgano supervisor "de forma plural e independiente" y en un plazo de "algo más de un mes".

En concreto, la ley del PSOE ha sumado 163 votos de Sumar, Bildu, Podemos, el PNV y CC, pero ha sido derribada por 174 diputados de PP, Vox y Junts. De su lado, ERC y UPN han optado por la abstención.

En el debate, el portavoz del PSOE, Alberto Rojo, ha expresado que la iniciativa es "urgente" y pretende "agilizar" la habilitación legal de la Comisión. "Sin esta habilitación legal, los ciudadanos, especialmente los menores, están desprotegidos en el entorno digital, en sus vidas, así de claro, señorías. Es importante evitarlo, ¿verdad? Hoy podemos comenzar a hacerlo", ha defendido.

"La sociedad española no merece menos protección en el ámbito digital que la de millones de ciudadanos europeos y la realidad es que hoy nuestra ciudadanía lo está. Está más expuesta a las ciberestafas, a los discursos de odio, a la desinformación. Y lo están también nuestros menores, que acceden a redes sociales que, en muchos casos, no cumplen con exigencias como contar con las opciones de privacidad más elevadas activadas", ha argumentado el diputado.

Según ha indicado, España corre el "riesgo" de que plataformas instaladas en otros países, "en los que sí se actúa", quieran alojarse en este, "porque aquí no hay consecuencias". "Yo creo que es muy preocupante", ha afirmado.

Alberto Rojo ha puesto en valor que los socialistas han llevado a la Cámara "un texto solo con este asunto, como muchos grupos han manifestado". "Por tanto, ya no puede haber excusas", ha advertido, para recordar al PP que habían pedido en la Comisión de Economía que esta medida se aprobara de forma independiente, y apelar después a la "responsabilidad" y al "compromiso con la ciudadanía" de todos los grupos.

SIN INFORMES NI MEMORIA ECONÓMICA

Por su parte, el portavoz del PP, Mario Cortés, ha dicho que le hace "gracia" escuchar a su homólogo socialista hablar de "urgencia" cuando España lleva "un retraso de dos años". Además, ha afirmado que el PSOE, "siempre tramposo", lleva la norma por un procedimiento que se "salta" los informes perceptivos y "ni siquiera trae memoria económica".

"Vamos a aprobar una norma que controla el sector digital pero sin el más mínimo control legal necesario. Mal empezamos", ha señalado Cortés, quien ha planteado una reflexión inicial: "¿Quién define lo que es ilícito y lo que es dañino? ¿Y qué es un discurso de odio y lo que es desinformación? Porque en el momento en que dejamos que esta definición pase a manos de un órgano administrativo que puede estar controlado por el Gobierno, estamos abriendo la puerta a convertir la supervisión en una censura política".

Asimismo, el diputado del PP ha dicho que no pueden ser "ingenuos". "No podemos fiarnos de que el Gobierno no tenga la tentación de controlar políticamente la CNMC y usarla como instrumento de censura. ¿Quién se fía ya del Gobierno más tramposo, sectario e intervencionista que ha tenido la historia de la democracia?", ha preguntado.

"No nos oponemos a esta proposición de ley", ha afirmado Cortés, para después añadir que no van a permitir que "esto sea el caballo de Troya para construir una censura encubierta".

El diputado ha insistido en que el PP quiere una CNMC "fuerte", servicios digitales seguros y proteger a los menores en la red. "Pero no queremos un 'Ministerio de la Verdad' escondido tras un acrónimo porque cuando el poder político comienza a decidir qué puede decirse o qué puede leerse, la línea entre la democracia y la manipulación se borra simplemente", ha enfatizado.

Así, ha dicho a los socialistas: "Si quieren nuestro voto final para aprobar esta ley, renueven en primer lugar de forma plural e independiente la CNMC. Tienen ustedes algo más de un mes. Y luego demosle la competencia para aplicar el reglamento de servicios digitales, porque nuestras democracias, nuestras libertades, son demasiado valiosas para dejarlas en manos un gobierno cercado por la corrupción, mentiroso y desesperado".

El portavoz de Vox, Manuel Mariscal, ha asegurado que el PSOE presenta esta proposición de ley "para allanar el camino al Gobierno y su intención de poner fin a la libertad con la que los españoles pueden opinar y quejarse en las redes sociales y para poner fin a la libertad que tienen los periodistas que trabajan en medios digitales independientes". Ha explicado que dice 'no' a la iniciativa y 'sí' a la "libertad".

"Con esta iniciativa el PSOE nos demuestra, una vez más, que no trabaja en esta Cámara para garantizar el bienestar de los españoles, sino para garantizar el bienestar de Pedro Sánchez y también para su mantenimiento en el poder porque saben que para que se mantenga en el poder es necesario que el Gobierno controle y limite el debate público", ha aseverado Mariscal.

La portavoz de Junts, Pilar Calvo, ha asegurado que no pueden avalar una ley que "centraliza", que "recorta" garantías, que "perjudica" el tejido empresarial y que "ignora" la lengua catalana. "Por responsabilidad institucional, por coherencia política y por defensa de los derechos de la ciudadanía de Cataluña, tenemos que votar en contra", ha manifestado.

En la misma línea, el portavoz de ERC Francesc-Marc Álvaro ha indicado al PSOE que no les vengan con "urgencias" y que no les hagan "trampa". "Hoy ustedes, tarde y mal, traen esto aquí y nos vienen a decir, 'si son europeístas y además tienen concierto con la protección de los vulnerables, voten esto a favor'", ha afeado, para después añadir que se abstendrán por hacer las cosas "mal", porque "no son formas" y porque "recentralizar" en la CNMC va en contra de la autonomía.

OPORTUNA Y UNA NECESIDAD

A favor se ha mostrado el portavoz de Sumar, Carlos Martín, quien ha defendido que esta iniciativa es "muy oportuna". "Necesitamos una CNMC que de verdad ejerza el papel que le tiene asignada la ley, con todas sus consecuencias y con coherencia. Porque hasta ahora no siempre ha sido así", ha manifestado.

En su intervención, la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha apuntado que la proposición de ley del PSOE "no es una opción más, es una necesidad, y además es una vía más rápida para cumplir con Bruselas", que ha recriminado a España no haber completado la implementación del reglamento. "No estamos hablando solo de tecnología, estamos hablando de protección, estamos hablando del entorno en el que se están formando las próximas generaciones", ha señalado.

"No podemos seguir llegando tarde, no podemos permitir que las plataformas operen sin control y no podemos permitir que la ciudadanía esté desprotegida en el entorno digital. Por responsabilidad institucional y por compromiso europeo, y sobre todo por la defensa de los derechos de la ciudadanía y sobre todo de los menores, nosotros vamos a votar a favor de esta proposición de ley", ha afirmado Sagastizabal.

Desde Compromís, Águeda Micó ha avalado la ley por "necesaria", pero considera que "no es suficiente". La diputada cree que "puede servir para vigilar mercados y empresas, pero no es suficiente para garantizar derechos ni para abordar problemas en toda su profundidad".