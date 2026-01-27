Diglo (Banco Santander) pone en venta 40 millones de euros de préstamos dudosos

El director de NPL de Diglo, Ángel Rubio. - DIGLO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diglo, 'servicer' de Banco Santander, ha puesto a la venta 40 millones de euros en préstamos dudosos a través de su portal web de Venta de Crédito, según ha informado a través de un comunicado.

La compañía cuenta ya con 258 préstamos improductivos (Non-Performing Loans o NPLs) publicados en su plataforma, lo que, según defiende, suponen "oportunidades de inversión" en créditos hipotecarios respaldados por inmuebles residenciales, comerciales e industriales por toda España.

Diglo explica que, hasta ahora, la inversión en préstamos impagados con garantía hipotecaria estaba reservada para inversores especializados, pero que a través de su plataforma lo pueden hacer tanto inversores institucionales como particulares.

Los créditos disponibles en la plataforma web, que lleva activa desde mediados de 2025, incluyen cesiones de remates judiciales y créditos hipotecarios, con descuentos sobre el valor de mercado, lo que puede ofrecer "rentabilidades atractivas" a medio plazo sobre activos tangibles.

"Con nuestro portal de Venta de Crédito, cualquier inversor puede acceder de manera ágil y transparente a oportunidades en préstamos dudosos, explorar las características de cada NPL y gestionar sus inversiones con total seguridad. Nuestro objetivo es facilitar un proceso intuitivo y eficiente para que la inversión en créditos garantizados sea accesible para todos", asegura el director de NPL de Diglo, Ángel Rubio.

El 'servicer' explica, por último, que se encarga de guiar a los compradores en todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta el cierre de la operación.