DKV aumentará un 83% su red de oficinas en cuatro años, hasta superar los 220 establecimientos

DKV ha iniciado un plan de expansión que contempla un crecimiento del 83% en su red de oficinas, pasando de las 120 actuales a 220 en un plazo de cuatro años, según ha informado la aseguradora en un comunicado.

La empresa espera lograr así una "mayor capilaridad territorial". Esta red presencial se complementará con la potenciación de los canales digitales, para ofrecer un servicio "cada vez más personalizado y accesible a los asegurados".

"Vamos a mejorar nuestra penetración en el mercado, ganar cuota y estar más cerca de los clientes, tanto particulares como colectivos cerrados y pymes, así como de nuestros canales de distribución", ha dicho el director general Comercial de DKV, Pedro Orbe.

Como parte de este procedimiento, se ha procedido a una reorganización territorial en las áreas Comercial y de Salud. Ambos departamentos contarán ahora con cuatro áreas geográficas: Norte, Sur, Este y Madrid/Canarias.

En el caso de la Dirección General Comercial, el nuevo modelo pasa de dos a cuatro territorios, con foco especial en Madrid como zona prioritaria para la consecución de los objetivos de la compañía. Por su parte, la Dirección General de Salud adopta una estructura equivalente a la comercial, pasando de diez a cuatro direcciones territoriales.

"Estamos reorganizando toda el área médica, simplificando la estructura y adaptándonos a la nueva organización comercial para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes a través de nuestros proveedores asistenciales", ha enfatizado el director general de Salud de DKV, Ignacio Salvatierra.

Asimismo, la aseguradora tiene previsto crear una unidad de Inspección Hospitalaria, que estará operativa desde enero del año que viene. Su función será visitar a clientes hospitalizados para asegurar que cuentan con el mejor trato asistencial. También se ha centralizado la gestión de la facturación hospitalaria y de control de gasto médico con el objetivo de optimizar la eficiencia.