DKV reduce a cuatro las direcciones médicas territoriales de su dirección general de salud

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

DKV ha anunciado la creación de cuatro direcciones médicas territoriales como parte de la reorganización de su dirección general de salud, según el comunicado que ha remitido este martes.

Este nuevo esquema reduce de diez a cuatro las direcciones territoriales y tiene como objeto el reforzar el modelo asistencial, simplificar procesos y fortalecer la coordinación clínica de la aseguradora. Además, la compañía señala que le permite ganar agilidad y coherencia y potenciar la relación con los profesionales sanitarios.

Así, la Dirección Médica Territorial Centro-Canarias estará a cargo de Ana Olivera García, licenciada en Medicina y Cirugía que inició su carrera en el ámbito de las urgencias y el transporte sanitario aéreo crítico. Tras recibir formación en gestión sanitaria y economía de la salud, se incorporó a DKV en 2005 donde ha liderado direcciones médicas provinciales y territoriales en distintas comunidades. Desde 2024 dirige la actividad asistencial en Madrid.

Por su parte, la Dirección Médica Territorial Sur estará dirigida por Inmaculada Ruiz Díaz, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y con experiencia en urgencias y gestión sanitaria. Desde su incorporación a DKV en 2021 como directora médica de Córdoba y Jaén, ha ampliado progresivamente su ámbito de responsabilidad, incluyendo la coordinación del acuerdo estratégico con ING y áreas asistenciales de Andalucía Occidental.

La Dirección Médica Territorial Norte estará liderada por Alejandro Pérez Ara, diplomado en Enfermería y con formación en gestión hospitalaria y salud digital, además de contar con más de 25 años de experiencia en el ámbito sanitario. Desde 2013 ha asumido diversas responsabilidades en DKV, entre ellas, la inspección hospitalaria y la dirección asistencial de Zaragoza.

Finalmente, al frente de la Dirección Médica Territorial Este estará Xavier Cantó Vilanova, médico con formación en gestión hospitalaria, emergencias y geriatría. Tras una carrera asistencial en diversos servicios de urgencias, ha desarrollado responsabilidades en coordinación sanitaria, gerencia y dirección médica dentro de compañías aseguradoras. Desde su llegada a DKV en 2011 ha desempeñado varias funciones estratégicas y de gestión.

Por último, DKV informa que, dentro de su plan de reorganización de la dirección general de salud, el siguiente paso previsto será el refuerzo de la unidad de inspección hospitalaria, con el objetivo de mejorar el control de la facturación, la experiencia del cliente ingresado y la relación con los centros hospitalarios.