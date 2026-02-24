Dunas Capital registra sus fondos en Portugal y 'ficha' en Inversis y BBVA para reforzar su equipo comercial

Archivo - Equipo comercial de Dunas Capital - DUNAS CAPITAL - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dunas Capital ha informado del registro de sus fondos en Portugal con el objetivo de impulsar su actividad en el mercado ibérico y del refuerzo de su estructura comercial con 'fichajes' en Inversis y BBVA.

En un comunicado, ha explicado que el equipo comercial, liderado por el director y responsable de ventas, Borja Fernández-Galiano, asume la comercialización integral de la oferta del grupo -incluyendo activos líquidos y alternativos- con el objetivo de ofrecer un servicio más coordinado y especializado a clientes institucionales y de banca privada.

Junto a Fernández-Galiano, Carlos Franco (director), Natividad Sierra (directora especializada en alternativos) y Elena Sánchez (relaciones con inversores), conforman una estructura reforzada para acompañar el crecimiento de la firma en Iberia.

Además, la firma ha incorporado a Álvaro Gil, procedente de Inversis, como gestor de ventas, y a María Cordero, procedente de BBVA, como apoyo de ventas, para reforzar el equipo comercial.

Por último, la gestora está ampliando la distribución y promoción de sus productos especializados. En este sentido, ha avanzado que ya trabaja en el lanzamiento de dos nuevos fondos para 2026, Dunas Aviation II y el fondo de infraestructuras estratégicas.