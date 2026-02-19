Economía constata el buen momento del sector asegurador, pero insta a que se supere

Archivo - El director general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, José Antonio Fernández de Pinto, a 10 de marzo de 2025, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, José Antonio Fernández de Pinto, ha destacado el crecimiento resiliente y sólido que el sector asegurador cosechó en 2025, pero ha pedido que se supere y que esté preparado para afrontar los retos que tiene por delante, como puede ser la incertidumbre geopolítica o la digitalización.

Durante su intervención en el I Observatorio del Sector Asegurador organizado por El Español-Invertia, Fernández de Pinto ha explicado que el sector cerró 2025 con 85.000 millones de primas, de las que 50.000 millones corresponde a los ramos de seguros generales y los 35.000 restantes a los seguros de vida.

En Vida, el crecimiento superó el 22%, gracias a los seguros de ahorro, mientras que en el de No Vida, el crecimiento fue del 7,5% interanual. Con respecto a este último negocio, ha señalado la recuperación de ciertos ramos, especialmente el de autos, tras el impacto de la crisis inflacionaria sobre los costes.

En cuanto a los resultados financieros, el director de la DGSFP ha resaltado su evolución positiva apoyados, principalmente, por los tipos de interés y la evolución de las inversiones. En este aspecto, ha destacado que la estructura de las carteras de las aseguradoras se mantuvieron estables, al igual que su calidad crediticia.

Los requerimientos de capital cerraron con una posición de solvencia amplia, hasta el 239%. Al respecto, ha detallado que este aumento se debe al crecimiento de los fondos propios por el buen comportamiento del negocio y las inversiones, pero también por el incremento de volumen de negocio que están realizando las aseguradoras.

Por lo que respecta a los planes de pensiones, con datos al tercer trimestre de 2025, las cuentas de partícipes se situaban en torno a los 10 millones, con aumentos de los planes de empleo. La rentabilidad media se situó en el 3,8% y las aportaciones aumentaron un 1% interanual, teniendo en cuenta que las prestaciones se redujeron un 2,8%. El ahorro total creció un 3,8% interanual, si bien este aumento se produjo principalmente por la revalorización del patrimonio gestionado.

"Estas cifras son propias de un sector sólido, rentable y resiliente, capaz de sostener el crecimiento incluso en entornos exigentes, como puede ser el que vivimos con la pandemia, en otras crisis que ha tenido España y también en el ámbito internacional. Pero, desde luego, esta fortaleza es un activo estratégico que debemos preservar con una supervisión robusta, prospectiva y basada en riesgos reales", ha sostenido Fernández de Pinto.

Además, ha instado al sector a superarse y a "seguir apostando por aportar valor al cliente y responder a sus necesidades de gestión de riesgos".

Igualmente, ha puesto sobre la mesa varios retos que el sector tiene por delante para los próximos años: por un lado, la gestión de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica, es decir, la gestión de un entorno "exigente" que precisa de anticipación prudencia y una gestión del riesgo "claramente prospectiva"; por el otro, ha recalcado el papel que tiene el seguro de canalizador del ahorro a largo plazo, teniendo en cuenta la mayor longevidad y la transformación demográfica acelerada.

Fernández de Pinto también se ha referido a la transformación digital, la ciberresiliencia y un uso de la IA "verdaderamente responsable" y al reto climático.

Por último, sobre la simplificación regulatoria, ha recalcado que una simplificación eficaz "no significa desregular", aunque sí "eliminar lo accesorio para concentrar los esfuerzos en los riesgos realmente sustantivos" y ha recordado los diversos proyectos que tiene en marcha el Ministerio de Economía, como son la ley del seguro del automóvil y los proyectos de ley de Solvencia II y el marco de recuperación y resolución de entidades aseguradoras.