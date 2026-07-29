La emisión de bonos sostenibles en España alcanza los 17.637 millones en el primer semestre, un 35,2% más

Emisión de bonos sostenibles (GSSS) en España durante el primer semestre de 2026. - OFISO

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La emisión de bonos sostenibles en España alcanzó los 17.637 millones de euros durante el primer semestre de 2026, lo que representa un aumento del 35,2% frente al mismo periodo del año anterior y contrasta con la caída del 10,2% registrada a nivel mundial, según el informe 'Marcador Ofiso 1S 2026' publicado por el Observatorio Español de la Financiación Sostenible.

Así, desde el organismo han destacado que esta evolución confirma "la solidez del mercado nacional en un entorno internacional complejo", situando el volumen de la deuda sostenible en el 16,3% del total de la deuda emitida en el país, casi tres puntos porcentuales más que hace un año.

Por tipo de activos, los bonos verdes han reforzado su liderazgo en el mercado español con un crecimiento del 54,2%, tras sumar 12.622 millones de euros y representar el 71,6% del conjunto de las emisiones sostenibles realizadas en el semestre.

Asimismo, la actividad emisora ha contabilizado 22 operaciones públicas (seis más que en el año precedente), entre las que sobresale la primera emisión sostenible de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 500 millones de euros.

Por su parte, las emisiones corporativas "prácticamente se duplican" en el país tras registrar un incremento del 107,4% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, alcanzando un volumen total de 7.937 millones de euros.

En el mercado europeo, según el informe, el estándar 'European Green Bond' (EuGB) alcanza ya el 15% del mercado europeo de bonos verdes, un formato con el que Redeia se ha estrenado en el semestre y en el que "vuelven a repetir" emisores como Iberdrola, Comunidad de Madrid y EDP.

A escala internacional, el mercado descendió un 10,2% hasta los 458.512 millones de euros, una contracción provocada por "la depreciación del dólar" y por el retroceso de casi el 70% en los bonos ligados a la sostenibilidad (SLB).