Escrivá (Banco de España) evita pronunciarse sobre la OPA de BBVA y Sabadell: "Es el momento de la CNMV"

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, durante una intervención en el Palacio de la Magdalena, a 3 de julio de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

Cree que las últimas declaraciones del presidente de la CNMV sobre la OPA han sido "muy apropiadas"

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha evitado pronunciarse sobre la OPA de BBVA a Sabadell, puesto que, ha señalado, "es el momento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

En una comparecencia ante la Comisión de Economía del Senado, celebrada este jueves, e interpelado por los senadores presentes, Escrivá ha reconocido haber afirmado que la OPA está "durando mucho, demasiado de lo que sería razonable", pero que el papel del Banco de España en esta operación ya se ejecutó en un momento "muy temprano" para un tema "muy concreto", como fue la revisión de la solvencia de la entidad resultante en los meses de verano de 2024.

Sin embargo, ahora que la OPA está ya en curso y que el periodo de aceptación se finalizará mañana viernes, Escrivá ha indicado que son "otras instancias" las encargadas de revisar el proceso, en referencia a la CNMV.

"Es la que tiene que velar por que un proceso de estas características se realice de tal forma que los inversores, que son los que están tomando una decisión estos días, la puedan tomar en condiciones de transparencia, sin interferencias, sin cuestiones que introduzcan elementos de espuriedad en su decisión. Este momento es el momento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores", ha señalado en concreto.

Ha reconocido que la subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, es miembro del consejo de la CNMV y tanto él como Núñez están al tanto de la OPA, pero considera que es la CNMV la que tiene opinar sobre la operación.

"De hecho, el presidente [de la CNMV, Carlos San Basilio] ha intervenido hace unos días de una forma muy apropiada, en mi opinión", ha concluido sobre esta cuestión.