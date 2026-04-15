Escrivá defiende un uso flexible de los escenarios en la política monetaria

Archivo - El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha defendido este miércoles ante el Peterson Institute un enfoque de política monetaria basado en el uso flexible de escenarios para gestionar un entorno marcado por choques extremos y alta incertidumbre, como el actual encarecimiento histórico de la energía ligado al conflicto de Oriente Próximo.

En su intervención, ha advertido de que, en un contexto con dificultades para establecer mediciones, las proyecciones centrales pueden resultar engañosas y es "crucial" trabajar con un abanico de escenarios que cubra el conjunto del espacio de riesgos.

Así, ha planteado la disyuntiva sobre el papel que deben desempeñar los técnicos de los bancos centrales y las personas responsables de tomar las decisiones.

Escrivá ha detallado que los bancos centrales deben articular al menos tres tipos de escenarios: uno central, uno adverso y otro severo, este último con impactos más intensos y persistentes e incorporando efectos no lineales y asimetrías.

Según ha explicado, estos marcos se utilizan principalmente para la discusión interna, porque permiten evaluar distintas combinaciones de respuestas de política monetaria y fiscal sin depender de un único pronóstico, mientras que hacia el exterior conviene mantener una comunicación prudente, evitando comprometerse con sendas detalladas de los tipos de interés más allá de los supuestos técnicos.

"Esto me resulta muy difícil porque debemos ser transparentes y abiertos, pero al mismo tiempo, creo que si simplemente comunicáramos toda esta complejidad en la que debemos tomar decisiones, probablemente confundiríamos a mucha gente", ha asegurado el gobernador.

Igualmente, ha ilustrado este enfoque con los escenarios de precios del petróleo empleados en las últimas previsiones del Banco Central Europeo, que incluyen un caso "severo" con un encarecimiento significativamente mayor y más persistente.

En este contexto, ha defendido las ventajas de una estrategia de ajustes "graduales y tempranos" frente a la alternativa de esperar para después aplicar subidas más bruscas, y ha subrayado que cada opción tiene beneficios y riesgos en términos de errores de política y de impacto sobre la actividad y la inflación.

Escrivá ha insistido en que la reacción de los bancos centrales debe ir adaptándose en tiempo real, contrastando de forma continua los datos con el escenario base y actualizando los supuestos cuando la realidad comience a desviarse de él.

A su juicio, la experiencia reciente con las expectativas de inflación a largo plazo y la evolución del conflicto bélico demuestra la importancia de dar más peso a la información entrante cuando el escenario central deja de ser plenamente representativo.