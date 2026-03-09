El Euríbor repunta a máximos desde hace un año en plena volatilidad por el crudo

Archivo - Euribor - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Euríbor, la tasa de referencia del mercado interbancario, ha subido este lunes a máximos desde marzo de 2025 en su variable a 12 meses, en un contexto marcado por la volatilidad tanto en los mercados financieros como en los de materias primas.

En concreto, la tasa ha marcado este lunes un nivel de 2,367%, que no se registraba desde marzo de 2025. Hace apenas unos días, se movía en el entorno del 2,2%.

Según los datos recopilados por Europa Press, entre mayo y agosto del año pasado la tasa se estuvo moviendo en un rango de entre el 2% y el 2,15%, aunque posteriormente acabó repuntando ligeramente hasta un rango de entre el 2,15% y el 2,25% en los meses siguientes.

En las últimas semanas, el Euríbor había ido cayendo hasta el entorno del 2,2% a finales de febrero, aunque en el contexto de los acontecimientos de los últimos días ha recuperado todo el terreno perdido en el último año.

En todo caso, este leve repunte puede no acabar afectando demasiado a las hipotecas. Aunque el Euríbor en su variante a 12 meses se calcula diariamente, las hipotecas a tipo variable que lo usan como referencia utilizan la media mensual.

Asimismo, dado que la tasa se encuentra en los niveles que registraba hace un año, los hipotecados no verían afectada su cuota una vez tengan que actualizar el interés. Esto se debe a que gran parte de las hipotecas a tipo variable reprecian una vez al año, por lo que las hipotecas mantendrían un interés similar al de marzo de 2025.

"Un posible y prolongado aumento de los precios energéticos, junto con el repunte de la inflación, reavivó de forma natural los temores de estanflación en Europa. El mercado espera ahora que el Banco Central Europeo (BCE) suba los tipos de interés antes de que termine el año", han afirmado los analistas de Edmond de Rothschild Asset Management.

"Nuestra visión de que la próxima decisión del BCE será una subida de tipos se ha visto confirmada, dado que los mercados de swaps ya descuentan casi por completo dos subidas de 25 puntos básicos entre ahora y finales de año, como respuesta a esta potencial dinámica inflacionista", han apostillado los analistas de Ebury.