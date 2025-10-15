Fallece Ramón Cerdeiras, socio fundador de Portobello Capital

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ramón Cerdeiras, socio fundador de Portobello capital y uno de los pioneros del capital riesgo en España, ha fallecido este miércoles en Madrid a los 67 años de edad tras una larga enfermedad, según ha informado la entidad en un comunicado.

"Cerdeiras siempre fue un pilar sereno y reflexivo. Un hombre tranquilo que nunca se alteraba ante la adversidad. Su formación de Abogado del Estado le daba un cariz ordenado, seguro y preciso al devenir de los acontecimientos. Y siempre apuntaba una particular y diferencial manera de ver las cosas", han elogiado los también socios fundadores de la entidad, Iñigo Sánchez-Asiain, Juan Luis Ramirez y Luis Peñarrocha.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Abogado del Estado en excedencia, Cerdeiras comenzó su andadura en el sector del capital riesgo en 1990 como socio de inversiones Ibersuizas --germen de Portobello Capital-- encargado del área legal.

Se desempeñó como miembro en diversos consejos de administración de participadas por Portobello Capital, entre las que destacan Mediterránea, Ramón Sabater, Trison, Blue Sea, USA Group, Evolutio, Caiba y Legálitas; asimismo, ocupó cargos en los consejos de Laboratorios AGQ, Condis Supermercats, Elmubas, Evolutio, Poligof, Supera y Serveo, y fue presidente del grupo CTC.

Además de su labor como socio fundador de Portobello Capital, Cerdeiras también llevó a cabo labores como profesor del Instituto de Empresa, miembro de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Presidente de la Asociación Española de Capital Riesgo (Spaincap).