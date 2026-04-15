Los 'family offices' consolidan su profesionalización y refuerzan su apuesta por el inmobiliario

Expertos en el marco del Family Office & Private Wealth Real Estate Forum 2026 en Madrid. - PLANNER EXHIBITIONS

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 'family offices' están reforzando su profesionalización y consolidando su apuesta por el inmobiliario como "pilar patrimonial", con un "peso creciente" de los activos alternativos, en un contexto de complejidad geopolítica y de necesidad de estructuras de inversión más sofisticadas, según las conclusiones del Family Office & Private Wealth Real Estate Forum 2026, celebrado en Madrid.

El encuentro reunió a 330 asistentes y 240 empresas, y evidenció un "cambio de paradigma" en la gestión de grandes patrimonios, con un mayor foco en la ejecución, la disciplina inversora y la "búsqueda de socios especializados" que "acompañen" todo el ciclo del activo, desde la adquisición hasta la desinversión.

Los expertos coincidieron en que el inmobiliario sigue siendo un "pilar estratégico" para el capital privado, aunque subrayaron que la obtención de "retornos sostenibles" pasa por "estructuras de gobernanza sólidas", profesionalizar la toma de decisiones y apoyarse en "estructuras estables" que permitan afrontar un entorno más exigente.

En el plano internacional, el análisis geopolítico apuntó a un sistema "crecientemente bipolar", con Estados Unidos y China como polos dominantes, lo que obliga a integrar el riesgo geopolítico como una "variable estructural" en la asignación de capital y a evitar "decisiones reactivas" a corto plazo.

En cuanto al mercado, las mesas de debate describieron un ciclo "interesante y exigente", caracterizado por una "demanda residencial sólida", una oferta "estructuralmente" limitada y una "mayor complejidad regulatoria", lo que está impulsando a los 'family offices' a reforzar sus capacidades internas y su control sobre toda la cadena de valor.

En este contexto, distintos ponentes destacaron la relevancia de "apostar" por activos terciarios como "logística, retail y hoteles" por su "menor exposición al riesgo regulatorio y a la inflación", así como el potencial de activos 'prime' en ciudades secundarias mediante estrategias de reposicionamiento y mejora energética.

Asimismo, los activos alternativos como residencias de estudiantes y mayores, 'senior living', 'hospitality', centros de datos o proyectos vinculados a 'life sciences', continúan ganando peso en las carteras, hasta concentrar "cerca del 25% de la inversión inmobiliaria en España" en 2025, impulsados por tendencias estructurales como la demografía o la digitalización.

El foro también puso de relieve una evolución hacia "estructuras híbridas", en los que se combinan la exposición directa con vehículos, 'club deals' y plataformas reguladas, con el objetivo de "diversificar" riesgos y "optimizar" la gestión, al tiempo que se refuerza la alineación entre los distintos actores implicados.

En paralelo, el "volumen de inversión inmobiliaria" en España se situó en torno a 18.000 millones de euros en 2025, con "fuerte dinamismo" en los segmentos hotelero y retail, mientras que el interés inversor se mantiene elevado en mercados como Italia, República Dominicana o el sur de Florida.

En materia de gobernanza, los participantes subrayaron que una estructura sólida resulta clave no solo para ordenar la gestión patrimonial, sino también para garantizar la cohesión familiar en los procesos de relevo generacional, mediante políticas de "inversión a largo plazo" y la incorporación de "profesionales independientes".

Por otro lado, el envejecimiento de la población y la alta concentración del ahorro en vivienda están impulsando nuevas fórmulas de "liquidez patrimonial", como la "nuda propiedad con usofructo vitalicio" o las "rentas vitalicias inmobiliarias", que permiten complementar ingresos y, al mismo tiempo, abren oportunidades de inversión con "impacto social".

Precisamente, la "inversión de impacto" se consolida como una alternativa en crecimiento, siempre que cumpla criterios como la generación de un "impacto positivo social o ambiental", la adicionalidad y la compatibilidad con la rentabilidad financiera, configurándose como una opción "defensiva" y "resiliente".

Finalmente, los expertos incidieron en la importancia de abordar la fiscalidad inmobiliaria desde una "visión integral", priorizando la "seguridad jurídica" y la "planificación a largo plazo", e incorporando desde el inicio tanto la estructura de inversión como la estrategia de desinversión.

En conjunto, el foro reflejó un "cambio de etapa" en el sector, con 'family offices' "más profesionalizados", mayor diversificación geográfica y tipológica, y un "creciente protagonismo" de la coinversión y de los gestores especializados en un ecosistema cada vez "más colaborativo".