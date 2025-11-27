Ferrovial fija el precio de referencia de las acciones en 55 euros de los bonos convertibles

Archivo - Rafael del Pino, presidente de Ferrovial. - FERROVIAL - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha fijado el precio de referencia de las acciones en 55,15 euros de los bonos convertibles no dilusivos con liquidación en efectivo por un importe de 400 millones de euros, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El precio de conversión inicial resultado se ha fijado en 68,94 euros, lo que representa una prima del 25% sobre el precio de referencias de los títulos de la constructora.

A su vez, la ratio de conversión inicial, que se utilizará únicamente con el fin de determinar el importe en efectivo pagadero en la conversión, es de 1.450,48 acciones ordinarias de Ferrovial por cada bono de 100.000 euros de importe nominal.

La liquidación y entrega de los bonos, que tenían un vencimiento a 5,5 años, hasta el 20 de mayo de 2031, se completó el pasado 20 de noviembre de 2025.