La 'fintech' Embat ficha al director de Pleo para el Sur de Europa para lanzar su solución de Global Banking

Archivo - Álvaro Dexeus, nuevo director de Global Banking Embat. - ROYVAL - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'fintech' Embat ha incorporado a Álvaro Dexeus como responsable de la división de Global Banking, una contratación que "refuerza la apuesta estratégica de la compañía por convertirse en el sistema operativo de tesorería de referencia para el mercado europeo", según ha explicado la firma este jueves en un comunicado.

Dexeus ha trabajado como director general en el Sur de Europa (Francia, Italia, España y Portugal) de Pleo, la plataforma europea de gestión de gastos empresariales. Allí, lideró durante casi cuatro años la expansión de la compañía en la región y fijó Madrid como 'hub' estratégico para el sur del continente.

Con anterioridad, el nuevo responsable de Global Banking en Embat ejerció como director general de Deliveroo España y pasó por otras multinacionales como L'Oréal o Zipcar. Además, antes de su etapa en el sector tecnológico, pasó por Commerzbank en Londres.

"Su perfil combina una visión comercial de primer nivel con una profunda comprensión del mercado 'fintech' europeo", han defendido desde Embat.

"Cuando me ofrecieron liderar Global Banking en Embat no lo dudé: es la pieza que conecta el ERP --planificación de recursos empresariales-- con la ejecución bancaria multipaís, una solución que el mercado necesita de verdad. Este servicio completa el ecosistema de tesorería y finanzas que las empresas necesitan para escalar internacionalmente", ha concluido Dexeus.

El anuncio se produce coincidiendo con el cierre de una ronda de financiación Serie B de 30 millones de euros, que permitirá a la compañía "acelerar el desarrollo y la distribución de su solución de Global Banking en los principales mercados europeos", tal y como han detallado desde la compañía.