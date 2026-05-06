First Drop invierte un millón de euros en eVoost para impulsar la comercialización inmobiliaria con IA

Equipo del fondo First Drop. - FIRST DROP

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El fondo español First Drop ha invertido un millón de euros en la 'startup' especializada en comercialización inmobiliaria con inteligencia artificial (IA), eVoost, la mayor inversión completada en su historia.

Junto a First Drop han participado en la ronda de financiación un fondo sindicado (SPV) vinculado al ecosistema Hub71, respaldado por Mubadal, además de inversores con presencia directa en mercados como Rumanía y Emiratos Árabes Unidos, además de 'business angels' de este último país.

En total, la operación de financiación alcanzada por eVoost asciende a los dos millones de euros destinados a acelerar su desarrollo de su plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial aplicada a la comercialización de obra nueva, así como reforzar su expansión internacional.

Además de aportar capital, First Drop acompañará a la compañía en la búsqueda de clientes, futuras rondas de financiación y conexiones estratégicas con emprendedores e inversores internacionales. "Esperamos cerrar el año con más de 12 millones ingresados y un pipeline superior a los 4.000 millones en promociones", especificó desde el fondo.

Con sede en Abu Dhabi y presencia operativa en Madrid y Gijón, eVoost ha fijado como objetivos ampliar significativamente el volumen de activos gestionados, consolidar su presencia en nuevos mercados y seguir demostrando que su tecnología mejora métricas como el 'pricing', la absorción y la conversión.

"Transformar el mercado inmobiliario es una urgencia de la sociedad, y por eso, la inversión en está compañía supone un hito para nosotros convirtiéndose en la mayor que hemos realizado hasta la fecha", afirmó el socio gerente y cofundador de First Drop, Manu Nieto.