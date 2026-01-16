Fitch mejora la calificación crediticia de Kutxabank

Archivo - Fachada de Kutxabank - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BILBAO 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Fitch Ratings ha mejorado la calificación de riesgo de crédito a largo plazo (IDR) de Kutxabank hasta 'A-', desde BBB+, y su calificación de viabilidad (VR) a 'a-', desde 'bbb+'. La perspectiva de la IDR (rating intrínseco) a largo plazo es estable, según ha informado el banco vasco.

Asismimo, la agencia de calificación ha elevado el rating de deuda senior no preferente hasta 'A', desde 'A-', el de depósitos y deuda senior a 'A', desde 'A-', y el de depósitos a corto plazo a 'F1', desde 'F2'.

Según ha explicado Kutxabank en un comunicado, Fitch ha mejorado su calificación "basándose en una combinación de fortalezas financieras estructurales, un perfil de riesgo muy sólido y una capacidad probada para generar resultados estables incluso en escenarios retadores".

La agencia, ha destacado, reconoce "la combinación de solidez financiera de la entidad, con la calidad de activos, la estabilidad de resultados y una posición de capital destacada" en el sector financiero español y europeo.

También se valora un modelo basado en "la prudencia, la diversificación y la fortaleza estructural", que refuerza la posición del banco vasco en su "estrategia de crecimiento en un entorno operativo favorable".

FORTALEZAS

Según ha precisado, entre las principales "fortalezas" que destaca Fitch, se encuentran la "rentabilidad sostenida", el "perfil de riesgo sólido y calidad de activos", y la "fuerte capitalización y métricas por encima de requisitos regulatorios y la media europea".

Así, según ha destacado, se señala que la rentabilidad de Kutxabank se mantiene "estructuralmente fuerte, apoyada en márgenes de intereses resistentes, crecimiento de ingresos por servicios y una gestión prudente del riesgo".

La agencia destaca también que el banco es "más resiliente que sus comparables" ante la bajada de tipos de interés por su diversificación, que la hace "menos vulnerable" a cambios de ciclo económico.

Otro de los aspectos valorados es que Kutxabank presenta "una calidad de activos consistentemente mejor que la media del sector" por su negocio centrado en préstamos hipotecarios residenciales de bajo riesgo y "una larga trayectoria de control prudente del riesgo".

Asimismo, ha añadido, se mantienen provisiones no crediticias elevadas que actúan como "colchón" ante potenciales "pérdidas inesperadas".

Desde Kutxabank han destacado que, con la mejora de los ratings, el banco mantiene el rating de depósitos y de la deuda senior (deuda ordinaria) al nivel de 'A' por las agencias Fitch Ratings, Moody's y DBRS.