El fondo de Nordea AM diseñado para superar al efectivo alcanza los 1.000 millones en activos bajo gestión

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nordea AM ha informado de que su fondo Active Rates Opportunities ha superado los 1.000 millones de euros en activos bajo gestión, según el comunicado remitido este miércoles.

La gestora explica que este fondo gestiona activamente la exposición a tipos de interés y limita la duración, invirtiendo dinámicamente en bonos gubernamentales europeos de alta calidad y bonos cubiertos, sin exposición a bonos tradicionales de crédito.

Desde su lanzamiento en enero de 2019, el equipo de Nordea ha gestionado el Fondo con el objetivo de superar al efectivo en más de un 2% anual (neto de comisiones), manteniendo al mismo tiempo caídas consistentemente bajas, un rendimiento que se ha logrado "tanto en entornos de subida como de bajada de tipos de interés".

La gestora destaca, por último, que en 2024 lanzó otro producto, el Dynamic Rates Opportunities, que comparte el mismo enfoque que el Active Rates Opportunities, aunque con mayor flexibilidad y un perfil de riesgo y rentabilidad "más elevado".