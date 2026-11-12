Francia apoyaría al español Hernández de Cos como presidente del BCE, según 'FT' y 'Le Monde'

Archivo - Pablo Hernández de Cos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidatura de Pablo Hernández de Cos a la Presidencia del Banco Central Europeo (BCE), que dejará vacante Christine Lagarde el próximo 7 de febrero y por la que también pelea el neerlandés Klaas Knot, contaría con el respaldo de Francia, según señala el diario 'Financial Times' y apuntaba anteriormente 'Le Monde'.

Según las fuentes consultadas por el rotativo británico, Francia habría dado señales de que podría apoyar a Pablo Hernández de Cos como próximo presidente del BCE en el marco de las conversaciones sobre un acuerdo entre los líderes de la UE que incluya los otros dos puestos clave en el directorio del banco central que quedarán vacantes el próximo año y que se debatirán informalmente el viernes en Dublín.

En lo que califica como "un giro inesperado", apunta que Alemania podría finalmente hacerse con el puesto de economista jefe del BCE, que quedará vacante en mayo de 2027 al finalizar el mandato del irlandés Philip Lane y que anteriormente se consideraba una prioridad francesa, ya que Alemania y otros países del norte de Europa "consideran inaceptable que un español sea presidente del BCE acompañado por un economista jefe francés".

Francia, por su parte, habría indicado que podría conformarse con obtener el puesto del Consejo Ejecutivo del BCE encargado de supervisar las operaciones de mercado, que actualmente desempeña la alemana Isabel Schnabel, quien se incorporará al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero.

En este sentido, entre los posibles candidatos que se barajan en Berlín para entrar en el directorio del BCE estarían los economistas Markus Brunnermeier y Tobias Adrian, exdirector del departamento de mercados monetarios y de capitales del FMI.

De su lado, 'Le Monde' y 'FT' apuntan que Laurence Boone, ex economista jefe de la OCDE y actual directora de banca corporativa y de inversión del Santander para Francia e Irlanda, sería la candidata preferida por París para el puesto de responsable de operaciones de mercado.

En cualquier caso, dos fuentes advirtieron al periódico de referencia en la City que aún no se ha cerrado un acuerdo sobre las tres nominaciones y que mucho depende de las conversaciones entre París y Berlín, por lo que el neerlandés Klaas Knot, el otro candidato oficial a la Presidencia del BCE además del español Hernández de Cos, aún podría resultar elegido e incluso no se descarta que surgiera un tercer candidato de última hora.

El presidente del banco central y los otros cinco miembros del Consejo Ejecutivo son nombrados por los líderes de los países de la zona euro, tras consultar con el Parlamento Europeo y el propio BCE. Para que una candidatura tenga éxito debe contar con el apoyo de al menos 16 países que representen el 65% de la población de la eurozona.

Al margen de estas condiciones, existen reglas no escritas a tener en cuenta en el proceso, incluyendo garantizar cierto grado de paridad de género, encontrar un equilibrio entre los países del norte y del sur, así como entre 'halcones' y 'palomas', además del peso de las principales economías, ya que se asume que Alemania, Francia e Italia estarán siempre representados entre los seis miembros del directorio del BCE.