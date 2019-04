Francisco González, expresidente de BBVA, testifica mañana en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia

Publicado 02/04/2019 18:51:59 CET

El expresidente de BBVA Francisco González ha sido citado a declarar mañana miércoles, 3 de abril, en calidad de testigo en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid).

La comparecencia de González, ahora cuestionado por su supuesta relación con el excomisario encarcelado José Manuel Villarejo, es una de las más esperadas de entre los testigos, ya que fue acusado en varias ocasiones por parte del expresidente de Bankia Rodrigo Rato de haber forzado su salida del banco junto al exministro de Economía Luis de Guindos.

En su paso por el banquillo, Rato, actualmente en la prisión de Soto del Real por el caso las 'tarjetas black', reiteró que González habría sido el centro de una "conspiración" orquestada por el Gobierno para forzar su dimisión como presidente de Bankia. "El presidente de BBVA fue el primero en pedir que dimitiera y Guindos ratificó que tenía la misma opinión", declaró ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Según relató el exministro de Economía Luis de Guindos, el 4 de mayo citó a Emilio Botín, de Santander; Francisco González, de BBVA; Isidro Fainé, de Caixa, y Rodrigo Rato, de Bankia para exponerles el nuevo real decreto por el que pediría más provisiones a los bancos. Rato pidió entonces una nueva reunión para explicar el plan de recapitalización que había preparado para Bankia, que De Guindos no tuvo tiempo de analizar, pero hacia el que González y Botín mostraron su "desconfianza".

De este modo, el actual vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) negó en su declaración que pidiese la salida de Rato en ducha reunión, ni que se analizara en profundidad el plan de recapitalización presentado, porque al día siguiente, el 7 de mayo de 2012, el entonces presidente de Bankia presentó su dimisión, y un día después le llamó para comunicarle su intención de no hacer efectiva la misma hasta la próxima junta de accionistas.

"El día 8 de mayo Rato me llamó y me dijo que estaba pensando en no hacer el cambio directamente, sino esperar a la junta de Bankia y nombrar a Goirigolzarri consejero delegado. Yo le dije que en absoluto, que convocara al consejo de administración y dimitiera inmediatamente", ha recordado De Guindos.

Aunque el exministro se había reunido con Rato en tres ocasiones en el mes de abril de 2012 debido al entorno de "enorme incertidumbre y alarma sobre la situación del sistema bancario español", este nunca le trasladó en esos encuentros su intención de dimitir o de ceder poder a un consejero delegado.

Según la previsión del tribunal que preside Ángela Murillo, el lunes 8 de abril testificará el exdirector general del Gabinete de Presidencia, Estrategia y Desarrollo Corporativo de Bankia Luis Maldonado Pertierra, mientras que, un día más tarde, el martes 9 de abril, hará lo propio el inspector del Banco de España José Antonio Casaus Lara.

CASAUS, EL INSPECTOR QUE ADVIRTIÓ SOBRE BANKIA

La relevancia de la comparecencia de Casaus radica en que fue el inspector que advirtió sobre la "viabilidad" del grupo BFA-Bankia en el momento de su debut bursátil. El testigo envió una serie de correos electrónicos en los que indicaba que la solución de la salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues consideraba que suponía un perjuicio para los accionistas, preferentistas y contribuyentes.

Según explicó durante el proceso de instrucción, los mails que envió a sus superiores fueron "como lanzados al ciberespacio", porque no obtuvo respuesta alguna. "Esa operación era una máquina de perder dinero", indicó.

Un día más tarde, el miércoles 10 de abril, hará lo propio el que fuera su superior, el exdirector general de supervisión del Banco de España Jerónimo Martínez Tello, quien negó durante la fase sumarial haber recibido estos correos electrónicos y aseguró que Bankia contaba con las provisiones suficientes.